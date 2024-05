Fitness-Festival der SG Stern

Mit Oma und Opa kräftig anpacken beim Gaggenauer Unimog-Museum

Die Sportgemeinschaft Stern in Gaggenau hat am Samstag in Kooperation mit dem Unimog-Museum zum ersten Fitness-Festival eingeladen. Im Außenbereich stand der Spaß im Vordergrund, etwa beim Unimog-Ziehen mit einem Seil.