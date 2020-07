Mit Rahmenprogramm: Gaggenauer Adventsmarkt öffnet am 29. November

In Gaggenau verbreitet sich bald wieder ein Plätzchen- und Glühweinduft, denn der Gaggenauer Adventsmarkt öffnet seine Tore am Freitag, 29. November. Der Markt- und Sandplatz in Gaggenau verwandeln sich dann wieder in ein weihnachtliches Dorf.

Das Jahresende schreitet mit großen Schritten voran und die Weihnachtszeit steht vor der Tür. In Gaggenau verbreitet sich bald wieder ein Plätzchen- und Glühweinduft, denn der Gaggenauer Adventsmarkt öffnet seine Tore am Freitag, 29. November. Der Markt- und Sandplatz in Gaggenau verwandeln sich dann wieder in ein weihnachtliches Dorf mit Musik und kulinarischen Köstlichkeiten.

Bis Sonntag, 15. Dezember, öffnen die Budenverkäufer ihre Hütten. Das Angebot reicht von Bastel- und Handarbeiten über Bekleidung aus Schafschurwolle und Alpaka, Imkereiprodukten bis hin zu selbst genähter Kinder- und Puppenkleidung.

Rund um den Adventsmarkt sorgt ein Rahmenprogramm für Unterhaltung. Verantwortlich dafür sind Schulen, Kindergärten, Vereine und Bands, die stimmungsvolle Auftritte vorbereitet haben, so die Mitteilung der Stadtverwaltung. Für Schleckermäulchen wird ebenfalls einiges geboten. Neben Traditionellem wie Glühwein, Crêpes, Pommes und Bratwurst gibt es unter anderem Fleisch aus dem Smoker, Feuerzangenbowle, Cake Pops und griechische Spezialitäten.

Lange Einkaufsnacht

Bereits am Eröffnungstag, 29. November, ab 18 Uhr wird ein erster Höhepunkt geboten, wenn die Band „Smokeheads and Friends“ mit Rock-, Pop- und Akustik-Musik dem Publikum einheizt. Zudem laden Gaggenauer Einzelhändler zum langen Einkaufsabend in der Innenstadt bis 22 Uhr ein.

Weihnachtsbäckerei und Nikolaus

Für die kleinen Besucher ist während der Adventsmarktszeit ebenfalls einiges geboten. Neben einem Figurentheater in der Stadtbibliothek, haben Kinder die Möglichkeit, in der Kindgenau-Weihnachtsbäckerei im Jugend- und Familienzentrum (JuFaZ) Weihnachtplätzchen auszustechen und zu backen.

Außerdem ist der Nikolaus am 6. Dezember auf dem Adventsmarkt unterwegs. Wie gewohnt werden täglich die Kaufhauszwerge den Adventskalender am City- Kaufhaus öffnen. „Besucher, die einen kleinen aber feinen Adventsmarkt erleben möchten, kommen in Gaggenau voll auf ihre Kosten. Es warten unterhaltsame und stimmungsvolle Momente auf Familien und Freunde“, kündigt die Stadtverwaltung an.

Das ganze Programm gibt es auf www.gaggenau.de

