Die Redaktionen von Badischen Neuesten Nachrichten und Badischem Tagblatt in Gaggenau sind in die Fußgängerzone zurückgekehrt. Von hier arbeiten die Kollegen gemeinsam an den beiden Murgtal-Ausgaben von BNN und BT.

Die Lokalredaktion des Badischen Tagblatts hat seit wenigen Tagen wieder ihren Sitz im Herzen der Gaggenauer Innenstadt. Ende 2014 war die BT-Redaktion von ihrem Standort neben St. Josef an den Rand der Innenstadt ins Volksbank-Gebäude gezogen. Anfang 2022 fand dann auch die BNN-Redaktion hier übergangsweise Unterschlupf.

Jetzt sind beide Redaktionen gemeinsam in die Hauptstraße 36 in das ehemalige Eisenwerk-Gebäude in der Fußgängerzone zurückgekehrt. Hier präsentieren sich Geschäftsstelle und Redaktion in rundum modernisierten Räumen.

Moderne Räume für den Journalismus der Zukunft

Der Umzug ist ein weiteres Zeichen des Zusammenrückens der beiden badischen Traditionshäuser BNN und BT. Mit dem Zusammenschluss der ehemals im Wettbewerb stehenden Zeitungsverlage mit Hauptsitz in Karlsruhe und Baden-Baden soll das unternehmerische und journalistische Profil geschärft werden.

Denn das Zeitungsgeschäft steht mehr denn je im Zeichen des Umbruchs. Auch im Murgtal sehen sich BNN und BT für den gemeinsamen Weg in die digitale Zukunft bestens gerüstet.

Zuvor waren bereits die Lokalredaktionen in Baden-Baden und in Rastatt in gemeinsame Räume gezogen. Mit Gaggenau folgt nun die dritte Redaktion, die aus dem Kerngebiet des Badischen Tagblatts täglich modernen Lokaljournalismus für ihre Leserinnen und Leser liefert und die damit zugleich ein klares Bekenntnis für Lesernähe im Murgtal ablegt.

Es ist für uns Ehre und Auftrag zugleich, das Erbe dieses mittelbadischen Traditionsverlags in die Zukunft zu tragen. Klaus-Michael Baur, Verleger

„Ich freue mich sehr, dass der Zusammenschluss von BNN und BT mit einer gemeinsamen Niederlassung in der Hauptstraße 36 auch in Gaggenau erlebbar wird“, sagt Klaus Michael Baur, Herausgeber, Verleger und Chefredakteur der beiden Zeitungen. Der Name Badisches Tagblatt wird den Lesern im Übrigen erhalten bleiben, wie Baur versichert. „Es ist für uns Ehre und Auftrag zugleich, das Erbe dieses mittelbadischen Traditionsverlags in die Zukunft zu tragen.“

Für Thomas Senger, den Leiter der BT-Murgtalredaktion, schließt sich mit dem Umzug ins historische Haus Eisenwerk ein Kreis: „Hier, im Herzen der Gaggenauer Innenstadt, werden wir gemeinsam mit unseren BNN-Kollegen weiterhin mit Leidenschaft für unsere lesenden Kunden im gesamten Murgtal im Einsatz sein.“

Während die Redaktion im ersten Stock des historischen Eisenwerk-Gebäudes die Arbeit aufgenommen hat, ist die Geschäftsstelle im Erdgeschoss für die Kunden erreichbar. Der Zugang zu den Räumlichkeiten erfolgt über die Seitenstraße, direkt neben der Parfümerie Niendorf.