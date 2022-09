Christof Florus will noch mal

Dass er als möglicher Oberbürgermeister gehandelt wird, das weiß auch Michael Pfeiffer. Doch der Bürgermeister und erste Stellvertreter von Christof Florus hat sich stets ausweichend auf entsprechende Fragen geäußert. Dieser Linie blieb er auch am Freitag treu.

In wohlüberlegten Worten ließ er wiederum das Nachhaken ins Leere laufen, ob er bei der OB-Wahl im Frühjahr kandidieren wolle: „Gaggenau ist mir in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, weiterhin an verantwortlicher Position die Zukunft von Gaggenau mitzugestalten.“

Diese Antwort lässt Pfeiffer die Optionen offen, sich sowohl um seine Wiederwahl als Bürgermeister zu bemühen als auch als OB-Kandidat ins Rennen zu gehen.

Michael Pfeiffer hat sich als Gaggenauer Baubürgermeister profiliert

Im Februar 2015 wurde Pfeiffer vom Gemeinderat ins Amt des Ersten Beigeordneten (Bürgermeister) gewählt. Seither hat er sich in seinem Dezernat II als Baubürgermeister profiliert – und als loyaler Mitarbeiter des Oberbürgermeisters erwiesen. Bei Florus’ Verpflichtung für eine zweite Amtszeit im Juni 2015 sagte Pfeiffer: „In den acht Jahren seiner ersten Amtszeit zeigte er seinen Kritikern ganz klar und deutlich, wie erfolgreiche Kommunalpolitik geht.“

Pfeiffer sprach Florus auch persönlich Anerkennung aus: „Ich bin stolz darauf, im Team mit dem außergewöhnlichen Menschen Christof Florus und mit Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte, diesen Weg gehen zu können.“

Superwahljahr 2023 in Gaggenau

Mit Blick auf das Frühjahr 2023 darf man in der Gaggenauer Kommunalpolitik durchaus erneut von einem Superwahljahr sprechen. Denn innerhalb weniger Wochen müssen – wie 2015 –, sowohl der Bürgermeister als auch der OB gewählt werden. Falls Pfeiffer als OB-Kandidat ins Rennen gehen wollte: Kandidiert er dann auch – mutmaßlich am Montag, 13. Februar, – für seine Wiederwahl als Bürgermeister?

Bevor die Gaggenauer Fraktionen und Gruppierungen sich intensiv den Kandidatenfragen widmen, müssen sie sich zunächst um die Terminierung der Wahlen kümmern. Wie zu hören ist, wollen sie innerhalb der Vorgaben der Gemeindeordnung ein zeitliches Auseinanderziehen der beiden Termine erreichen. Die OB-Wahl solle möglichst nach Ostern sein. „Auf keinen Fall eine OB-Wahl an Fastnacht“, ist zu hören – Fastnachtssonntag ist am 19. Februar.

Darüber hinaus wäre gewährleistet, dass die Verabschiedung des neuen Haushalts auf alle Fälle noch unter dem jetzigen Amtsinhaber erfolgen und nicht einem möglicherweise neuen OB als „Antrittsgeschenk“ überlassen würde.