Hubschrauber im Einsatz

Motorradfahrer bei Sturz in Gaggenau schwer verletzt

In einer langgezogenen Linkskurve bei Gaggenau stürzte am Mittwochabend ein Motorradfahrer. Der 26-Jährige verletzte sich schwer. Ein Hubschrauber brachte ihn in eine Klinik nach Baden-Baden.