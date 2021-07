Ressourcen-Zentrum statt Mülldeponie: „Oberweier 28“ als Modellprojekt

Deponie in Gaggenau

Die Bürgerinitiative „Stop Deponie Oberweier“ gibt sich weiter kämpferisch. Nachdem sie erreicht hatte, dass die Gaggenauer Deponie keine PFC-Lagerstätte wird, kündigte sie ein Forschungsvorhaben an.

Nun stehen die wissenschaftlichen Partner des Projekts mit dem Namen „Oberweier 28“ fest: Mit im Boot sind Peter Heck von der Hochschule Trier und Stefan Selke von der Hochschule Furtwangen. Allerdings: Noch ist „Oberweier 28“ nicht viel mehr als eine Idee. Geldgeber und einen konkreten Projektantrag gibt es noch nicht, erklären die beiden Hochschulprofessoren. Dennoch: Die Motivation ist groß.

Das Projekt soll eine „grundsätzlich neue Perspektive“ auf die Abfallwirtschaft bringen, so die Ankündigung der Bürgerinitiative. Ausgangspunkt bilde dabei die Deponierung oder Abfallbeseitigung. Wobei allein schon der Begriff „Abfall“ ein Grundproblem des Denkens deutlich mache, so Peter Heck gegenüber den BNN. Heck hat am Umweltcampus Birkenfeld der Hochschule Trier die Professur für „angewandtes Stoffstrommanagement“ inne.