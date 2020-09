Murganabad in Gaggenau öffnet nach Corona-Zwangspause wieder

Flatterband sperrt den Kleinkindbereich und das Warmwasserbecken mit den Sprudelliegen ab. „Wir können diese Bereiche nicht freigeben, weil die Sprudler Aerosole verbreiten würden“, liefert Manfred Schaible, Sachbearbeiter für Bäderwesen der Stadt Gaggenau, die Erklärung.

Bereits vor dem Eingang geht es mit dem Hygiene- und Sicherheitskonzept los. Ein- und Ausgang sind getrennt, in der Eingangshalle und bis zum Beckenrand müssen Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Jeder Besucher muss ein Formular ausfüllen. Den Spind-Schlüssel erhalten Badegäste von einem Mitarbeiter am Eingang. Dann können sie den Pfeilen am Boden folgen, um den korrekten Weg zum Schwimmbecken zu gehen. Nur in der Dusche darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. Am Beckenrand kann man ihn auf den dortigen Bänken zurücklassen. Unter dem Motto „Gans sicher im Murganabad“ machen Aufkleber mit dem Gaggenauer Gänsemotiv überall im Bad auf das Einhalten der Hygienevorschriften aufmerksam. „Für uns bedeutet das, dass wir nach jedem Besuch eines Badegastes den Spind und Schlüssel desinfizieren müssen“, erklärt Jackman. Regelmäßig muss das Personal zudem die Handläufe und den Beckenrand mit einem Lappen nachwischen.

Ist der Badegast am Becken angekommen, muss das Personal darauf achten, dass die Schwimmer den Mindestabstand von 1,5 Metern auch im Wasser einhalten. Dazu wurde das Becken längs in der Mitte geteilt. Auf der einen Seite sollen die Bahnenschwimmer im Kreis ihre Runden drehen können, auf der anderen Seite können sich die langsameren Schwimmer aufhalten. Schwimmnudeln oder sonstige Hilfen dürfen aktuell nicht ausgegeben werden, doch Badegäste können ihre eigenen mitbringen. Das gleiche gilt für Wasserspielzeug für Kinder.

„Wir mussten die Besucherzahl begrenzen. Nur 25 Badegäste können sich gleichzeitig im Bad aufhalten“, sagt Manfred Schaible. Normalerweise kämen 250 bis 300 Personen pro Tag, 25 bis 30 Personen pro Stunde. Daher wurde der Belegungsplan geändert. „Wir haben die Wassergymnastik und Babyschwimmkurse absagen müssen“, bedauert Manfred Schaible. Denn während der Kurse befänden sich 30 bis 40 Personen im Nichtschwimmer-Bereich. Der Mindestabstand sei nicht einzuhalten. Die Öffnungszeiten wurden geändert. Das bedeutet, dass Vereine und Schulen nun eigene Termine haben. „So kommt sich niemand in die Quere“, begründet Manfred Schaible die Entscheidung. Funktioniere das gut, könnten die Öffnungszeiten auch künftig so bleiben.