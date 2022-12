Das Murgtäler Autoren-Duo Andrea und Wilfried Herz hat einen neuen Roman veröffentlicht. Auch wenn der Titel „Es war einmal in Venedig“ heißt, spielt auch Rastatt eine nicht unwesentliche Rolle in der Geschichte.

Venedig, Freiburg, Rastatt. Dass diese drei Städte eine ganz besondere Verbindung zueinander haben, erklärt sich nicht auf den ersten Blick. Da braucht es die routinierte Feder des Murgtälers Wilfried Herz, der sich in bewährter Zusammenarbeit mit Ehefrau Andrea auf neues Terrain eingelassen hat.

Dabei entstand ein romantischer Abenteuerroman, der auf zwei Zeitebenen spielt.

Dabei ist es die inzwischen 70-jährige Julia, die die Hauptrolle spielt. Das nicht mehr ganz jugendliche Alter der Titelheldin fügt sich trefflich mit der Entstehungsgeschichte des Romans zu einem harmonischen Ganzen.

Das Paar hat auch schon Rastatter Krimis veröffentlicht

„Die erste Fassung dieser Geschichte stammt nämlich aus dem Jahr 1973“, verrät Andrea Herz. Warum Julia und die spannenden Erinnerungen, welche sie in dem Roman „Es war einmal in Venedig“ niederschreibt, dann letztlich für lange Zeit in der Schreibtischschublade schlummern mussten, ist leicht erklärt. „Wir haben damals die Chance ergriffen Drehbücher fürs Fernsehen, hauptsächlich für „Ein Fall für zwei“ zu verfassen“, liefert Wilfried Herz die Erklärung.

Julia und ihre Erinnerungen an Venedig sind übrigens nicht die ersten Geschichten, die irgendwie in der Region verankert sind und aus der Herz’schen Schreibwerkstatt stammen. Zweimal schon überraschte das Paar mit Rastatt-Krimis, die von mörderischen Intrigen erzählen, ehe sie ihren Handlungsspielraum nun bis nach Italien ausweiteten.

Mehr noch. Da sind ja schließlich noch die zwei bereits erwähnten Zeitebenen, die in dem neuen Werk eine bedeutsame Rolle spielen. Julia blickt nämlich während eines Klinikaufenthalts auf eine Reihe von dramatischen Erlebnissen zurück, die sich rund 50 Jahre zuvor zugetragen haben. Erlebnisse, über die sie nie sprechen durfte.

Doch nun bricht sie schreibend das Siegel der Verschwiegenheit, erzählt von einem heißen Sommertag, an dem es sie in Studentenjahren ins Ghetto von Venedig verschlug. Was hat es mit der Katze auf sich, die ein Halstuch trägt, und wer ist bitteschön der mysteriöse David? Klar ist, dass die damals junge Frau in einen tückischen Sog aus Täuschung und Gefahr geriet, auf den sie nun zurückblickt. Doch was wurde aus der Liebe ihres Lebens und was aus den mächtigen Feinden von einst?

Am Buch arbeitete auch der Sohn mit – als Publikum

Dass wiederum Rastatt eine nicht unwesentliche Rolle in der neuen Geschichte spielt, beweist, dass beide – analog ihres Namens – ein Herz für die Stadt haben. Hier kennen sie die Schauplätze und die für eine spannende Story erforderlichen Winkel.

Doch wie kann das funktionieren, dass zwei Personen an einer Story schreiben? „Mit Teamwork“, bekräftigen beide. Die Ideen, die jeweils hinter ihren Büchern stehen, die entwickelt das Schreiber-Team gemeinsam. „Das gilt auch für die Figuren und die Handlungsstränge. Die müssen jeweils entwickelt werden. Und das tun wir gerne beim Laufen“, erklärt Andrea Herz die Abläufe, bei denen ihr oft die Rolle zufällt, für den Feinschliff zu sorgen.

Auch der gemeinsame Sohn wird mit eingebunden. „Er ist ein gutes Publikum“, ist Wilfried Herz dem Filius sehr dankbar für die offene Kritik, wenn diese erforderlich sei. Und das sei gut so. Denn als sich das Herz-Duo an das Thema Roman heranwagte, habe man einfach mal wild drauf losgeschrieben, berichtet er schmunzelnd.

Das gemeinsame Entwickeln und Durchdenken habe aber noch andere Reize. „Ich neige eher zum Thriller“, verrät er, während sie ganz andere Genres bedient, wenn sie selbst vor der Tastatur sitzt.