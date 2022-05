Reaktion auf 9-Euro-Ticket

Murgtäler Freizeitexpress fährt im Sommer auch samstags

Der Murgtäler Freizeitexpress wird in den Monaten Juni, Juli und August nicht nur an Sonn- und Feiertagen, sondern auch samstags unterwegs sein. Dies hat die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) am Freitag auf Anfrage bestätigt.