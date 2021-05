Gaggenauer können bald an den Murgterrassen Sonne tanken

Wer sich künftig an der Murg in Gaggenau entspannen möchte, kann sich schon mal auf Ende Mai freuen. Bis dahin sollen die Murgterrassen nördlich der Flürscheim-Brücke, auch bekannt als Bananenbrücke, fertig gebaut sein.

Bürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos) bezeichnet das Bauprojekt als weitere Aufwertung der Innenstadt. Doch was sagen die Bewohner dazu?

Die BNN-Redaktion hat fünf Gaggenauer, die im Park unterwegs waren, gefragt, was sie vom Projekt und insgesamt von der Aufenthaltsqualität der Stadt halten.

Murgterrassen sollen Ort der Entspannung sein

„Ich finde das Projekt ganz wunderbar. Die Murgterrassen bieten bald eine weitere Möglichkeit, sich am Fluss zu entspannen“, sagt Sigrid Stark-Herkel. Sie arbeitet in der Buchhandlung „Bücherwurm“ in der Innenstadt und verbringt ihre Mittagspausen gerne im Park.

Murgterrassen Nördlich der Flürscheim-Brücke in Gaggenau wird derzeit fleißig gebaggert. Ende Mai sollen dort Granitblöcke und Holzpodeste aufgebaut werden. An den Murgterrassen können sich Bürgerinnen und Bürger künftig entspannen und die Seele baumeln lassen. Begonnen hat das Bauprojekt Ende April. Insgesamt 100.000 Euro sollen die Murgterrassen laut Informationen der Stadt kosten. Ein Fundament aus 35 Tonnen Schotter sorgt dafür, dass die Sitzgelegenheit bei Hochwasser nicht einfach weggespült wird.

„Manchmal lege ich mich dort auf die Sonnenliegen, das ist gut, um sich in der Pause zu entspannen“, sagt Stark-Herkel. „Ich halte mich gerne am Wasser auf. Für mich bedeutet das fast schon ein Stück mehr Lebensqualität“, betont sie und kommt ins Schwärmen. „Ich freue mich auf die Murgterrassen, hoffentlich haut das zeitlich auch hin“, sagt sie.

Badespaß in der Murg fehlt

„Ich bin an der Murg groß geworden, natürlich freue ich mich auf die Murgterrassen“, sagt Horst Riedinger. „Die Idee dahinter ist gut, die Leute können sich in der Sonne ausruhen und den Fluss genießen“, lobt er.

„Ich fände es aber noch besser, wenn man in der Murg auch baden dürfte“, sagt Riedinger. Seit mehreren Jahren sei er schon im Gespräch mit dem Rathaus: Er wünscht sich, dass dort geplantscht werden darf.

„Wenn die Schwimmbäder wieder öffnen dürfen und es die Leute dort in Scharen hinzieht, wäre die Murg eine gute Alternative, um sich kurz zu erfrischen“, sagt er. Aufgrund der starken Strömung könnte das jedoch problematisch werden.

Umweltgedanke zählt

Barbara Kunze freut sich einerseits über die Terrassen, ist andererseits jedoch skeptisch. „Ich gehe regelmäßig im Park spazieren und sehe, dass dort der Müll einfach liegen gelassen wird“, sagt sie.

An den Murgterrassen wird es keine öffentlichen Mülleimer geben. Gestrüpp könnte sich darin verfangen und im Fall von Hochwasser für Probleme sorgen. „Dadurch könnten die Leute vielleicht erzogen werden, ihren Müll einfach mit nach Hause zu nehmen“, hofft Kunze.

Sie ist enttäuscht, dass sich manche Gaggenauer so rücksichtslos verhalten und überall ihren Dreck liegen lassen. „Die Murg ist so schön. Da ist es doch nicht zu viel verlangt, seinen leeren Pizzakarton mitzunehmen, wenn der Mülleimer schon voll ist.“

Wenig Aufenthaltsqualität

„Das Projekt ist gut, trotzdem würde ich mich nicht an den Murgterrassen entspannen wollen“, sagt Alexander Doll. „Ich gehe im Sommer viel lieber an den See und sonne mich dort“, erklärt er. „Überhaupt finde ich Gaggenau als Stadt weniger attraktiv, Gernsbach hingegen hat eine viel schönere Innenstadt“, sagt der frühere Anwalt.

Das Projekt könnte die Murg und die Stadt jedoch ein bisschen mehr beleben. Alexander Doll, Gaggenauer

„Der Murgpark hat zwar Charme, ist dennoch kein wirklicher Anziehungspunkt. Ich gehe da lieber nach Karlsruhe in den Park. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich jahrelang in der Fächerstadt gearbeitet habe“, erzählt er.

„Das Projekt könnte die Murg und die Stadt jedoch ein bisschen mehr beleben“, vermutet er. Auch wenn Doll schon seit 30 Jahren in Gaggenau lebt, findet er, dass die Stadt wenig Aufenthaltsqualität bietet.

Kein Reiz für junge Leute

„Sobald es Corona zulässt, schaue ich mir die fertigen Murgterrassen auf jeden Fall an“, sagt Aleksandra Botic. „Ich glaube, dass das Angebot genutzt wird, auch weil man sich nicht auf den Boden, sondern die großen Steine setzen kann. Da lässt es sich sicher gut entspannen“, fährt sie fort.

Junge Menschen kann selbst die Murgterrasse nicht abholen. Aleksandra Botic, Gaggenauerin

Dennoch findet auch sie die Stadt vor allem für junge Leute wenig reizvoll. „Durch die Corona-Krise ist die Stadt noch langweiliger als davor“, sagt Botic. Viele Orte, an denen sich Jugendliche aufhalten können, gebe es dort nicht.

„Wenn alles offen hat, gehe ich höchstens auf einen Kaffee oder zum Einkaufen in die Stadt“, sagt die Gaggenauerin. „Junge Menschen kann selbst die Murgterrasse nicht abholen“, vermutet sie.