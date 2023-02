Musiker Tobias Merkel aus Gaggenau-Ottenau feiert 90. Geburtstag

„90 Jahre“ – kann denn das wahr sein“, man sieht dem kleinen agilen Mann, der fast sein Leben lang Großes geleistet hat, die Jahre nicht an. Es muss wohl die Musik sein, die auch heute noch mit aller Intensität die Blutbahnen von Tobias Merkel durchpulst. Schon als fünfjähriger Bub hat er alles genutzt, womit er Krach machen konnte.

Doch nur Krach war das nicht, wie sein Onkel Valentin feststellte. Er hörte Takt, der einwandfrei eine hohe Musikalität erkennen ließ. Er war es dann auch, der dem Neffen die erste richtige Trommel kaufte, „keine Blechtrommel“ lacht der Jubilar. Auch Melodien pfeifen konnte er dazumal schon.

Ein Los bescherte den Merkels ein Klavier

Zufall war es wohl, dass sein Vater (Musikvorstand in Ottenau) 1928 für eine Mark ein Los bei einer Gesangsverein-Veranstaltung kaufte. Groß war der Gewinn, ein Tafelklavier. Ein Glück für den kleinen Tobias, der sofort Meister der Tastatur werden wollte. Lina, die 18-jährige Tochter des Dirigenten Oskar Grötz, erteilte dem begabten Jungen jeden Samstag Unterricht, eine Mark pro Stunde. Eine Investition, die wohl niemand zu bereuen hatte.

Etwas später war da noch so ein glänzendes Ding, das eine magische Faszination auf den Jungen ausübte, eine Trompete. Er probierte und drückte die Knöpfe, entlockte ihr Töne, deren Klang ihn betörte.

Schon kurz vor Weihnachten 1945 wurde Merkel dazu aufgefordert, im Ottenauer Orchester zum Neujahrskonzert mitzuspielen. Mal eben 14 Tage blieben für die Proben. Als Mann der Perfektion wollte er dann doch noch im Fach Trompete unterrichtet werden. Nur einige Stunden waren notwendig, denn schon bald sagte ihm sein Lehrer „Du brauchst mich nicht mehr, Du kannst alles“.

Merkel leitete 28 Jahre die Ottenauer Kapelle

Das Tor in die Welt der Musik öffnete ihm dauerhaft die Ottenauer Kapelle, die er 28 Jahre leitete. „Ein neuer Stern erschien am Musikhimmel“, schrieb damals die Zeitung. Im Jahre 1956 übernahm er von Oskar Grötz die Leitung des Selbacher Orchesters. Das Erste Konzert unter seinem Dirigat war ein überwältigender Erfolg. Spontan folgte die Teilnahme mit dreiundzwanzig Orchestermitgliedern an den Wertungsspielen mit hervorragendem Ergebnis, dem Leistungsabzeichen. 47 Jahre gab er in Selbach den Takt an.

In Selbach lernte Tobias Merkel seine große Liebe, Melanie Weber, kennen. Im Jahre 2022 feierten die beiden Diamantene Hochzeit. Drei Kinder bekam das Paar.

Als Chef leitete er viele Orchester im gesamten Murgtal, bildete junge Musiker aus, war Gründungsmitglied der Dixie-Band, mit der er und zehn Kollegen in großen Häusern, wie Kurhaus Baden-Baden, Kurhaus Herrenalb, Ochsen in Kuppenheim, ja sogar in der Stadthalle Karlsruhe zum Tanz aufspielte. Dreizehn Jahre saß er bei den Sitzungen der GroKaGe Gaggenau am Schlagzeug. Er war als Musikclown, Alleinunterhalter und Sänger unterwegs.

Merkel komponiert und arrangiert auch noch mit 90

Noch heute komponiert und arrangiert das Allroundgenie. Die Liste der Tournee-Reisen mit seinen Musikern ist endlos, sie führten nicht nur kreuz und quer durch Deutschland, sie führten auch ins europäische Ausland. Damit aber nicht genug. Mit der Forbacher Stadtkapelle flog er nach New York, Boston und Montreal. Geschichten, Anekdoten flankieren seine Erzählungen. Seine Augen leuchten, wenn er über die Begegnungen mit großen Stars berichtet.

Die Ehrenurkunden, die ihm in Luxemburg verliehene goldene Vereinsmedaille, das Verdienstkreuz und all die Auszeichnungen an den Wänden seines Wohnzimmers sind die eindrucksvollsten Zeugen eines erfüllten Musikerlebens.