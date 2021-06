Musterknabe Gaggenau: Inzidenz liegt rechnerisch bei 0,0

Was bedeutet die neue Inzidenzstufe unter 10 konkret für die Gaggenauer? Diese Frage stellen sich aktuell viele Einwohner. Einige davon hat Ordnungsamtsleiter Dieter Spannagel im Gemeinderat beantwortet.

Gute Neuigkeiten von der Corona-Front: Gaggenau ist virusfrei – allerdings nur rechnerisch, wie Ordnungsamtsleiter Dieter Spannagel betont.

Tatsächlich gab es in den vergangenen sieben Tagen eine Neuinfektion, sowie alte Infektionen, die aber vor mehr als sieben Tagen aufgetreten sind. „Da uns in der Woche davor aber eine Infektion fälschlicherweise zugerechnet worden war, dürfen wir diese aktuelle Infektion quasi stornieren.“ Die rechnerische Inzidenz liegt damit bei 0,0.

Eine solche Inzidenz gab es bisher noch nicht, wie die städtische Pressesprecherin Judith Feuerer auf BNN-Nachfrage bestätigt. Und sie hält sich auch nicht lange – am Dienstag sieht die Welt schon anders aus: Drei neue Infektionen lassen sie direkt auf einen Wert von 10,0 steigen. Corona bleibt also auch weiter ein Thema in der Stadt.