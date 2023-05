Nach 15 Jahren ist Schluss: Murgtaler Band Tikibar hört auf

„Tikibar macht Schluss!“ Diese Nachricht auf der Homepage der Murgtal-Kultband klingt drastisch und eindeutig. Von den drei angekündigten Murgtäler Latin-Rock-Abschiedskonzerten in Durlach, im Klag und auf dem Maimarkt ist nur eines übrig. Am Freitag fällt also der letzte Vorhang.

Auf die Frage nach den Gründen hat Frontmann Mario Götz keine wirklich griffige Antwort parat. Vor allem will er gar nicht ausschließen, dass es auch mal wieder anders sein könnte. Die Wege haben sich in all den Jahren, die man zusammen Musik macht, irgendwie ausgelaufen.

„Jetzt wollen wir mal eigenen Wege gehen, eigene Sachen machen, um vielleicht in zwei, drei oder vier Jahren wieder zusammenzukommen, mit einem frischen Namen“, sagt Götz.

Bandmitglieder verschwinden. nicht ganz von der Bildfläche

Ganz von der Bildfläche werden die versierten Bandmitglieder ohnehin nicht verschwinden. Fast alle sind in mehreren anderen Formationen aktiv. Götz verweist etwa auf seine Kaiserdales, einem seiner jüngeren Projekte, bei dem sich alles um Schlager dreht.

„Beim Ottenauer Sportfest wird man uns im Juli hören können.“ Das habe er schon lange im Hinterkopf gehabt und stamme noch ein bisschen aus den Ideen, die während der Corona-Zeit entstanden. Aber das ist längst nicht alles. Im Oktober kommt er mit einem Nick-Cave-Projekt und neuem Partner ins Klag. Auch die anderen stehen da in nichts zurück. Zoff habe es übrigens auch nicht gegeben.

Das man sich nun trenne, das sei einfach eine Entscheidung, die einfach mal fällig war. Mehr als 15 Jahre war man alleine in dieser Zusammensetzung unterwegs. Da entstehen schon enge Bindungen, „fast wie in einer guten Ehe“. Wenn diese – aus welchen Gründen auch immer – auseinander geht, müssen sich die Partner wieder neu orientieren. „Auch ich muss jetzt erst mal herausfinden, wer ich bin“, bringt Götz seine Gedanken auf den Punkt.

Vorbei also die Zeiten, in denen mit vereinten Kräften das Götz’sche Markenzeichen, der rote Friseurstuhl auf die Bühne gewuchtet wurde, um dem Frontmann fast als eine Art exotischen Thron zu dienen. „Der kommt schon mal wieder“, könnte er sich vorstellen. Bis dahin steht er am Kamin im heimischen Wohnzimmer sehr gut. Ein Ort, an dem er sich – genau wie im Murgtal überhaupt – „sauwohl“ fühlt.

Abschiedskonzert auf Gaggenauer Maimarkt bei Zinks Weinkistel

Für manche muss es wohl Las Vegas sein. „Für uns ist es das Murgtal.“ Weiter als bis nach Karlsruhe müsse man deshalb gar nicht fahren um aufzutreten. Mit der Rumfahrerei habe er es nicht so. „Wer uns hören will, der soll hierherkommen“, schwärmt er von den Reizen seiner Heimat.

Konzerte, Künstler – hier passe einfach alles. Das sollen die Fans am Freitag ab 19 Uhr auf dem Maimarkt bei Zinks Weinkistel nochmal deutlich miterleben. Eine kräftige Dosis „flauschigen Rock’n’Roll“, wie ihn das Publikum bei einer Bierdeckelumfrage einmal tituliert hat. „Darauf freuen wir uns schon bärig. So richtig Party machen.“

Im Grunde waren die vergangenen Jahre durchgängig einmalig und toll, blickt Götz zurück. „Traurig bin ich trotzdem nicht, auch wenn es schade ist.“ Ein bisschen ruhiger soll es bei Martina und Mario Götz dann schon werden. „Ich möchte alles auf die Hälfte herunterschrauben, nicht mehr jedes sondern jedes zweite Wochenende auftreten. Ich lerne auch mal Nein zu sagen.“