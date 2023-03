Am Montagabend um 18 Uhr endete die Bewerbungsfrist für die Oberbürgermeisterwahl in Gaggenau. Welche Namen am Ende auf dem Stimmzettel stehen, steht aber erst Dienstagabend fest.

Ende der Bewerbungsfrist in Gaggenau. Jetzt steht fest: Bis Montagabend, 18 Uhr, waren insgesamt sechs Briefumschläge im Rathausbriefkasten eingeworfen worden. Vier Kandidatennamen sind bekannt.

Vier Kandidatennamen in Gaggenau sind bekannt

Einer davon ist Friseurmeister Savas Turanci, der in der vergangenen Woche um Unterstützerunterschriften geworben hat. Am Montag um 14.30 Uhr warf er dann alle Unterlagen inklusive der 50 Unterschriften ein.

Am Dienstag um 18 Uhr tagt der Gemeindewahlausschuss öffentlich im Bürgersaal des Rathauses. Dann wird bekannt gegeben, ob alle Bewerber die Anforderungen für eine Kandidatur für die Oberbürgermeisterwahl erfüllen. 23.461 Wahlberechtigte können am Sonntag, 2. April über das höchste Amt der Stadt abstimmen.

Wahlbenachrichtigungen sind verschickt

Bisher haben vier der sechs Kandidaten ihre Bewerbung öffentlich gemacht: Amtsinhaber Christof Florus, der Metallbauer und Jugendfußballtrainer Sven Kimmig, Bürgermeister Michael Pfeiffer und Friseurmeister Savas Turanci (alle parteilos). Ihre Namen werden nach positiver Prüfung in der Reihenfolge des Bewerbungseingangs auf dem Stimmzettel erscheinen.

In der Zwischenzeit hat die Stadt auch die Wahlbenachrichtigungen für die Wahl versandt. Mit ihr kann auch die Briefwahl beantragt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werden die Briefwahlunterlagen frühestens ab dem 15. März ausgegeben werden. Die Briefwahl kann gleich für beide möglichen Wahlgänge beantragt werden, so die Stadt weiter.

Sollte am 2. April keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichen, wird es am Sonntag, 23. April, zu einer Neuwahl kommen, zu der sich theoretisch auch neue Kandidaten aufstellen lassen können.

BT und BNN laden am 15. März zum Wahlforum ein

Damit sich die Gaggenauer ein besseres Bild über die Kandidaten machen können, bieten BNN und BT ein Forum zur OB-Wahl an. Am Mittwoch, 15. März, stellen sich die Bewerber ab 19 Uhr den Fragen der Redakteure Swantje Huse und Thomas Senger zu den jeweiligen politischen Zielen. Einlass ist bereits ab 18 Uhr.

Auch unsere Leser sind dazu aufgerufen, im Vorfeld Fragen an die Redaktion zu schicken. Eine Auswahl dieser Fragen wird im Laufe des Gesprächsabends an die Kandidaten weitergegeben.

Darüber hinaus stellt die Redaktion die Kandidaten in kurzen Videos vor. Bei Gesprächen an den Lieblingsorten geht es um die persönliche Seite der Bewerber: Hat OB Christof Florus überhaupt noch Freizeit? Für welchen Verein fiebert Trainer Sven Kimmig in der Bundesliga mit? Was hat Hobbykoch Michael Pfeiffer zuletzt daheim gekocht? Und welchen verrückten Haartrend hat Friseur Savas Turanci dann doch lieber nicht selbst ausprobiert?

Service

Fragen zu den Wahlbenachrichtigungen und der Briefwahl beantwortet das Bürgerbüro unter (0 72 25) 96 24 44.

Leserfragen nimmt die Redaktion unter redaktion.gaggenau@bnn.de, Betreff: OB-Wahlforum, entgegen.

Anmeldungen für das Wahlforum bitte an gs.gaggenau@badisches-tagblatt oder persönlich in der gemeinsamen Geschäftsstelle von BT und BNN, Hauptstraße 27 in Gaggenau.