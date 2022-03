Nach Hüttenbrand in Gaggenau-Ottenau gibt es Hinweise auf Brandstiftung

Nach dem Feuer in Ottenau am frühen Sonntagmorgen laufen die Ermittlungen der Kripo. Möglicherweise wurde der Brand absichtlich gelegt. Das Feuer dort habe keine größeren Folgen gehabtm heißt es: „Die Hütte wurde nur leicht beschädigt“, so die Bilanz der Freiwilligen Feuerwehr am Wochenende.

Für das Feuer am späten Freitagabend, bei dem eine Hütte auf der Heil zwischen Gaggenau und Michelbach komplett in Flammen aufging, gebe es hingegen keine Hinweise auf Brandstiftung. Auch hier sind die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen. Die Hütte auf der Heil wurde völlig zerstört. Durch die massive Hitzeentwicklung und der Wärmestrahlung hatte eine benachbarte Hütte ebenfalls Feuer gefangen. Es ist der Feuerwehr jedoch gelungen, größere Schäden von ihr abzuwenden. Verletzt wurde niemand.

Neben den Bränden hat die Polizei derzeit die Einbrüche an Schulen im Stadtgebiet im Blick. Wie berichtet, wurde am letzten Februarwochenende in die Carl-Benz-Schule eingebrochen. Dabei seien die hintere Eingangstür gewaltsam aufgehebelt, Büros und Büroschränke durchsucht sowie zwei Tresore und Dienstsiegel entwendet worden.

Es war bereits der dritte Vorfall dieser Art im Februar: In den Gebäuden der Hebelschule und Realschule kam es in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar ebenfalls zu Einbrüchen.

„Die Ermittlungen dauern noch an“, hieß es am Dienstag aus dem Polizeipräsidium Offenburg zu den Einbrüchen, „dabei werden die Schulen momentan verstärkt in die Kontrollmaßnahmen mit einbezogen.“