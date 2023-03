Nach Schließung des Gummibärenlandes entsteht in Gaggenau ein „Tiergut“-Geschäft

Ursprünglich war in den Räumlichkeiten am Bahnhofsplatz in Gaggenau das Gummibärenland. Nach dessen Schließung entstand dort ein Corona-Testzentrum. Nun wagen die Betreiber einen Neustart mit einem „Tiergut“-Geschäft.

„Wir wollen, dass es hier weitergeht“, sagt Patrick Zittel. „Bereits während Corona haben wir, ich und mein Bruder Dennis, uns Gedanken über eine nachfolgende Nutzung der Räumlichkeiten gemacht.“

Bis in jüngster Zeit war an der besagten Stelle und nach Schließung des Gummibärenlandes, dass von den Brüdern betriebene Corona-Testzentrum untergebracht. Heute können sie mit ihrem „Tiergut“-Tier- und Angelgeschäft Neueröffnung feiern.

Auf 80 Quadratmetern Ladenfläche ist in dem Geschäft am Bahnhofsplatz 1 von Hunde- und Katzenfutter über Tierkleidung und Kuschelkissen, Katzenhöhlen, Decken, Leinen, umweltfreundliches Silikat-Katzenstreu plus Deo bis hin zum Anglerbedarf alles zu finden, was für die Tierhaltung gebraucht wird, werben die Betreiber.

Wobei die Brüder insbesondere bei den Futtermitteln, ob für Katze, Hund oder Pferd, Wert auf Qualität legen. In jedem Fall solle es schmackhaft sein und ohne Füllmaterial. Die Vielfalt des Angebotes auch von hypoallergenem Futter sei den Tiergut-Betreibern wichtig. Selbst veganes oder insektenhaltiges Hundefutter ist zu haben, genauso wie Barf-Fleisch.

Brüder beschäftigten sich bereits vor Corona mit Tierbedarfsladen

Die Brüder sind keine Neulinge auf diesem Gebiet. Bereits vor Corona beschäftigten sich diese mit dem Aufbau eines Tierbedarfsladen im Franchise-Verfahren. „Uns hat der Standort schon immer gut gefallen“, meint Zittel.

Ausschlaggebend war ferner das gute Verhältnis zum Vermieter. Die fehlenden Parkmöglichkeiten vor Ort seien zwar einschränkend, können aber ausgeglichen werden. „Schwere Futtermittel-Säcke transportieren wir gerne bis zum nächsten Parkplatz und zum Auto.“ Auch helfen die beiden beim Verladen der Säcke, führt dazu Patrick Zittel aus. Parkgebühren bis zu 60 Cent werden erstattet.

Vielleicht können wir in zwei Jahren sagen, dass ein Umzug in größere Räumlichkeiten ansteht. Patrick Zittel, Betreiber

Von einer Einschränkung hat der Ladeninhaber aber dann doch zu berichten. Das Pferdefutter kann nur über den Lieferservice bezogen werden. Für Notfälle halten wir jedoch im Geschäft einige Säcke vor.

Mit einbezogen in die Planungen wurden auch ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen. Für sie wurde ab einem Einkauf von 100 Euro ebenfalls ein kostenloser Lieferservice eingerichtet. Im Geltungsbereich der Gaggenauer Innenstadt ist die Lieferung frei Haus.

Die dritte Komponente ist die barrierefreie Erschließung des Geschäftes. Eine Rampe soll den Zugang zum Geschäft für alle Personen mit Behinderung und Rollatoren möglich machen. Auch bei der Innenraumgestaltung wurde auf Barrierefreiheit geachtet.

Deshalb habe man den Bereich für Anglerbedarf in den unteren über drei Stufen erreichbaren Geschäftsbereich verlegt. „Vielleicht können wir in zwei Jahren sagen, dass ein Umzug in größere Räumlichkeiten ansteht“, überlegt Patrick Zittel.