Nach sechs Jahren Bauzeit: Wie sicher ist das Waldseebad in Gaggenau?

Bis zum 30. Juni ist noch die verantwortliche Baufirma für die restliche Bepflanzung zuständig. Anschließend soll sich eine Fachfirma um die Pflege der Pflanzen kümmern. Aktuell laufe dazu ein Auswahlverfahren, sagt Zimmer. Für die Bademeister sieht er durch die Pflanzen aber keine Probleme bei der Sicht auf die Becken. Auch die Umkleidekabinen zwischen den Becken hindern nicht an der Sicht: „Im Gegenteil, es ist gut, dass die Umkleiden so stehen, dann haben die Leute nicht so lange Wege, um sich umzuziehen.“