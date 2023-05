Nachwuchs bei Familie Storch: Im Bad Rotenfelser Horst sind im dritten Jahr in Folge Küken geschlüpft. Davor hatte es eine 60-jährige Durststrecke im Murgtal ohne Storchen-Nachwuchs gegeben.

Bei Annette Jung ist die Freude dementsprechend groß, dass auf dem Grundstück von Thomas und Susanne Merkel derzeit drei Störche heranwachsen.

Jungtiere sind alle gesund

Die Jungtiere sind allesamt etwa zwei Wochen alt, berichtet die Storchenbetreuerin aus Bischweier. Sie unterstützt den regionalen Storchenbeauftragten Stefan Eisenbarth aus Gernsbach bei der Betreuung von rund 70 Horsten – und ist auch regelmäßig in Bad Rotenfels. Dort stellte Jung bei ihrem Besuch am Wochenende fest: „Alle Jungstörche sind bei bester Gesundheit.“

Um die Tiere gut beobachten zu können, steht sie meist auf einem kleinen Hügel auf dem Grundstück der Merkels. Von dort schaut sie durch ein Beobachtungsfernrohr in Richtung Horst.

Wenn man unter dem Nest stehe, sei es nämlich sehr schwierig, die Jungtiere überhaupt zu sehen, erklärt Jung.

Die drei Störche sind in den vergangenen Tagen schon ordentlich gewachsen. Annette Jung, Storchenbetreuerin

„Die drei Störche sind in den vergangenen Tagen schon ordentlich gewachsen“, fügt sie hinzu. Nach 14 Tagen wiege ein Vogel bereits etwa einen Kilogramm. Zum Vergleich: Wenn die Jungtiere auf die Welt kommen, bringen sie gerade einmal rund 80 Gramm auf die Waage. Ausgewachsene Vögel wiegen zwischen dreieinhalb und vier Kilogramm.

Um groß und stark zu werden, brauchen die drei Jungtiere in Bad Rotenfels reichlich Nahrung. Der Gernsbacher Vogelexperte Stefan Eisenbarth erklärt, dass eine Storchenfamilie mit drei Jungen insgesamt 500 Kilogramm Futter verbrauche, bis der Nachwuchs ausgewachsen ist.

Auf dem Futterplan stehen Regenwürmer, Heuschrecken, Mäuse, Ringelnattern und Frösche. „Wenn man bedenkt, dass zum Beispiel eine Maus nur knapp 20 Gramm wiegt, müssen die Altstörche sehr viele kleine Tiere sammeln“, sagt Eisenbarth.

Nahrungssuche ist in diesem Jahr nicht durch starke Trockenheit erschwert

Sollte die Nahrung knapp werden, würden die Eltern zunächst das schwächste Küken aus dem Nest werfen. „Das ist ein typisches Verhalten im Notfall“, so der Tierexperte. In diesem Jahr werde die Nahrungssuche im Gegensatz zum Mai 2022 aber nicht durch starke Trockenheit erschwert.

Doch es gibt noch weitere Gefahren, die das Aufwachsen der Störche bedrohen können: Annette Jung hat nach eigener Aussage jüngst in Bad Rotenfels beobachtet, wie die Elterntiere ein Stück Folie als Nistmaterial mitgebracht und im Nest ausgelegt haben. „Für die Jungen kann das gefährlich werden, wenn sich auf der Folie Wasser staut. Sie unterkühlen dadurch schnell“, sagt Jung.

Welch schlimme Folgen Plastikteile in einem Storchennest haben können, zeigt ein Fall in Rastatt: Vor mehreren Jahren sind nahe der Badner Halle Jungtiere ertrunken, weil im Horst zu viele Kunststoffteile waren. Das Wasser konnte nicht mehr abfließen.

Trotz dieser Risiken sei es in der Aufzuchtzeit nicht möglich, den Fremdkörper aus dem Bad Rotenfelser Nest zu entfernen, so Jung. „Wir behalten das Problem aber im Blick“, versichert sie.

Niedrige Temperaturen und Regen können für Jungtiere lebensgefährlich werden

Lebensgefährlich werde es für die Jungtiere vor allem dann, wenn die Temperaturen unter zehn Grad Celsius fallen und Dauerregen niederprasselt, erklärt Eisenbarth. Störche ab einem Alter von zwei Wochen oder älter seien besonders gefährdet. „Sie sind dann schon zu groß, um noch von den Altstörchen abgedeckt und gewärmt zu werden“, betont Eisenbarth.

Trotz der Risiken zeigen sich Eisenbarth und Jung optimistisch: Nach aktuellen Prognosen werde die Witterung in den kommenden Wochen kein Problem sein. Zugleich hoffen die beiden, dass kein fremder Storch den Nachwuchs im Nest attackiert. Das ist nämlich keine Seltenheit: So hatte etwa 2021 ein fremder Storch zwei Jungtiere in einem Horst in Bühl tot gepickt. Vor diesem Hintergrund stimmt es Jung positiv, dass sich zuletzt keine fremden Störche mehr in der Nähe des Bad Rotenfelser Horstes aufgehalten haben.

Wenn alles gut geht, wagen die Jungtiere in vier bis fünf Wochen ihre ersten Flugversuche im Nest. In sechs Wochen sind sie dann ausgewachsen. Jung: „Ich hoffe sehr, dass alle drei Störche überleben.“ Mitte Juni sollen sie dann allesamt beringt werden.