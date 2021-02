In den Gaggenauer Stadtteilen Bad Rotenfels und Hörden hat es am Wochenende entlang der bekannten Umzugsstrecken „Spaziergänge“ maskierter Narren gegeben. In einem Fall ist die Polizei eingeschritten. Das sagen Stadtverwaltung und Teilnehmer.

Waren es nun kleine Fastnachtsumzüge oder spontane Spaziergänge verkleideter Narren? Darüber gehen aktuell die Meinungen auseinander, auch innerhalb der Fastnachtsvereine.

Tatsache ist: Am Wochenende haben sich zu den bekannten Zeiten, in denen in Hörden und in Bad Rotenfels seit Jahren die großen Umzüge stattfinden, mehrere maskierte Narren auf die Umzugsstrecken begeben.

Versichert wird aus Teilnehmerkreisen, dass es sich um spontane Aktionen ohne Absprache gehandelt habe. Bei einer Kontrolle in der Rotenfelser Mühlenstraße löste die Polizei eine Ansammlung von etwa zehn Personen auf. Die BNN haben nachgefragt.