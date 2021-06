Alexander Allgaier hat nach eigenen Angaben schon viele Entwicklungen mitgemacht,. „Die jetzige ist die eindrucksvollste“, sagt er. Er schiebt hinterher: „Sie ist existenzbedrohend.“

Allgaier ist Geschäftsführer der gleichnamigen Automaten GmbH mit Sitz in Villingen-Schwenningen. Zu seiner Firma gehört auch die Spielothek „Flair“ in der Fußgängerzone in Gaggenau, unmittelbar neben dem „Ratsstübel“ gelegen. Früher war sie im Ottenauer Pionierweg angesiedelt; nach dem Aus der Commerzbank wurde die Chance zum Umzug in die Stadtmitte genutzt.

Was der Geschäftsführer meint: Erst waren die Spielhallen monatelang wegen Corona geschlossen und es fehlten die Einnahmen, aber mehr noch sieht sich die Branche wegen gesetzlicher Neuregelungen unter Druck.