Der Gesetzgeber lässt mit seinen neuen Regeln für Glücksspiele unter dem Strich keinen klaren Kurs erkennen. So greifen ab Juli auf der einen Seite für Spielhallenbetreiber nach dem Ende von Übergangsfristen und nach dem Ende teils unklarer Bestimmungen neue und strikte Vorgaben, die unter dem Strich zu mehreren Standortschließungen führen werden.

Das könnte man noch als politisch gewollt definieren, weil Spielstätten bekanntlich alles andere als die Lieblingskinder kommunaler Ansiedlungspolitik sind. Vor allem aber wird das Thema Spielsucht häufig von politisch Handelnden als Motiv genannt, wenn es um eine beabsichtigte Verringerung der Zahl von Spielstätten geht.

An dieser Stelle setzt sich die Politik aber dem Vorwurf der Inkonsequenz aus: Wenn Spielsucht vorliegt, kann diese online, also anonym zuhause und zeitlich unbegrenzt, noch am besten „ausgelebt“ werden.