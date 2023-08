Das Bernsteinbad in Sulzbach ist am 27. Mai in die Saison gestartet. Der Zeitraum um Pfingsten und der Juni waren hinsichtlich der Besucherzahlen fantastisch, blickt der erste Vorsitzende des Sulzbacher Schwimmbadvereins, Jürgen Kohm, zurück. Es habe Tage mit Rekorden von bis zu 400 Besuchern pro Tag gegeben.

Aktuell sei es wieder etwas entspannter, der Rasen könne sich erholen, so Kohm lächelnd. „Wir hatten in jüngster Zeit auch Waldseebad-Ausweichbesucher. Dazu gehören Gäste aus Karlsruhe, die unsere Einrichtung mittlerweile als Schwarzwaldbad genießen.“

Für einen reibungslosen Ablauf sorgen 19 Personen, die für die Badeaufsicht verantwortlich sind. Darunter ist ein Student, der seinen Dienst an den Wochentagen leistet.

Bei den übrigen Aufsichten handelt es sich um ehrenamtliche Mitglieder des Schwimmbadvereins, die alle von der DLRG ausgebildet wurden und eine Prüfung abgelegt haben. „Wir sind ständig dabei, neue Kräfte zu gewinnen“, sagt Kohm, „schließlich kann der ein oder andere mal überraschend ausfallen“. Dafür müsse man gewappnet sein.

Kinderbecken im Gaggenauer Bernsteinbad wurde rundum erneuert

Das Bernsteinbad ist bis zum Ende der Sommerferien täglich geöffnet. Während der gesamten Ferienzeit und auch an den Wochenenden kann es zwischen 11 und 19 Uhr besucht werden.

Die Badegäste können sich seit Beginn der neuen Saison über zwei Neuerungen freuen. So wurde das Kinderbecken rundum erneuert. „Wir wollten weniger Beton und stattdessen mehr Begrünung“, so hat sich Kohm schon vor Jahren gewünscht. „Jetzt wurde das Projekt umgesetzt.“

Konkret wurde eine ebene Rasenfläche angelegt. Die Umrandung zum Sitzen direkt am Becken ist in Holz in Form einer Wolke ausgekleidet, sodass die Familien nun direkt am Kinderbecken ihren Platz finden können. „Wir wollten damit die quadratische Form aufbrechen“. Der Weg zum Kinderbecken ist kinderwagengerecht angelegt, neue Sitzbänke laden zum Verweilen ein.

Das Naturbezogene ist für uns wichtig. Jürgen Kohm

Vorsitzender des Schwimmbachvereins

Einige Wackersteine aus der Murg, die um das Becken angebracht wurden, verdeutlichen auch ein Stück Heimat. „Das Naturbezogene ist für uns wichtig“, sagt Kohm. Das sechs mal vier Meter große Becken ist leicht abfallend und mit einem Sonnensegel ausgestattet. Es ist so ausgerichtet, dass es am Nachmittag Schatten wirft und vormittags das Wasser erwärmt wird.

„Für junge Familien muss man schließlich etwas bieten“, betont der Vorsitzende. „Dies ist schon aus strategischen Gründen erforderlich, denn nur so kann man sie dauerhaft an das Bad binden. Nicht nur die kleinen Besucher, sondern auch deren Eltern sollen sich bei uns wohlfühlen.“

Mitglieder des Sulzbacher Schwimmbadvereins leisten viel Eigenarbeit

Die Erneuerung des Kinderbeckens, die rund vier Monate dauerte, war mit viel Eigenarbeit der Mitglieder verbunden. Die kompletten Abbrucharbeiten des bisherigen Beckens wurden in Eigenarbeit durchgeführt. Die Tiefbauarbeiten erledigte eine Fachfirma. Für die Maßnahmen musste der Schwimmbadverein rund 50.000 Euro investieren. „Wir blieben damit im Plan unserer Kostenrechnung“, sagt Kohm.

Im vergangenen Jahr realisierte der Schwimmbadverein das „Bernsteinstüble“, das neben dem gastronomischen Bereich realisiert wurde. Dort wurden 20 Sitzplätze neu geschaffen. Außerdem steht eine große Terrasse für Gäste zur Verfügung, die auch für Feste genutzt wird.

Durch das „Bernsteinstüble“ entfielen in dem Gebäude drei Umkleidekabinen, für die nun zwischen dem Schwimmbadgebäude und dem Schwimmbecken Ersatz geschaffen wurde. In Eigenarbeit schuf Thomas Kuppinger, der für die Technik im Verein verantwortlich ist, ein neues Umkleidehäuschen aus Holz mit drei Kabinen.

Kohm spricht von einem besonderen Blickfang. Die Badegäste seien mit den Veränderungen durchweg zufrieden.

Rutsche bleibt im Bernsteinbad absolutes Highlight

Absolutes Highlight im Bernsteinbad ist aber nach wie vor die Rutsche, die im Rahmen der Erneuerung des Bades 2019/20 realisiert wurde und bei allen Besuchern, ob groß oder klein, gut ankommt.

Die Erneuerung kostete rund 1,3 Millionen Euro, die Stadt stellte einen Zuschuss von 450.000 Euro bereit. In Betrieb ging das neue Bad im Jahre 2020. Deutlich zugenommen hat seit dem Umbau des Bades die Mitgliederzahl von ursprünglich 800 auf nunmehr 1.200.

Was aber den Besuchern besonders gefällt, ist die Natur und die Ruhe im Bad. „Das ist unser Merkmal und darauf können wir weiter aufbauen“, ist sich Kohm sicher.