Neugestaltung des alten Eisenhöfer-Gebäudes in Gaggenau lässt auf sich warten

Der Investor rechnet noch dieses Jahr mit einer Baugenehmigung. Doch im Moment hängt die Neugestaltung des Eisenhöfer-Gebäudes weiter in der Warteschleife. Stellungnahmen aus den Ämtern stehen aus.

Vor fast einem Jahr wurde der Weg für die Neugestaltung des alten Eisenhöfer-Gebäudes in Gaggenau freigemacht. Im November des vergangenen Jahres hatte der Investor den entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Doch die Umsetzung des Projektes lässt seither auf sich warten.

So steht die Baugenehmigung aktuell noch aus, wie Christian Kopp, Geschäftsführender Gesellschafter der Kopp-Ingenieurgesellschaft in Baden-Baden, auf BNN-Anfrage sagte. Er geht jedoch davon aus, dass er noch in diesem Jahr die Baugenehmigung erhalten wird.

Auch Gaggenaus Pressesprecherin Judith Feuerer betonte, dass „der Entscheidungstermin noch ausstehe“, man rechne jedoch Mitte/Ende November damit. Aktuell würden noch einzelne Stellungnahmen der beteiligten Ämter abgewartet, erklärte sie auf BNN-Anfrage.