Die beiden Gernsbacher Gemeinderäte Barbara und Ernst-Dieter Voigt haben ihren Austritt aus der Partei bekanntgegeben. Voigt sieht die Partei am Scheideweg zwischen bürgerlich und rechtsextrem. Dem widerspricht der Gaggenauer AfD-Gemeinderat Armin Kellert.

Vor wenigen Tagen . Vom zunehmenden Gewicht der Rechtsradikalen in der Partei war in seiner Begründung die Rede und davon, dass die AfD am Scheideweg stehe.

Das allerdings sehen nicht alle so. In Gaggenau hatte die AfD bei der Kommunalwahl 2019 wie in Gernsbach zwei Sitze im Gemeinderat errungen. Armin Kellert nimmt einen Platz ein – und widerspricht auf BNN-Nachfrage Voigt deutlich.