Nicolas Faber ist neuer Kommandant der Gaggenauer Feuerwehr

Neuer hauptamtlicher Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gaggenau wird Nicolas Faber. Der Besetzung der Stelle mit dem 33-Jährigen stimmte der Gemeinderat am 5. Februar in öffentlicher Sitzung einstimmig zu. Zuvor hatte sich schon der Feuerwehr-Gesamtausschuss am 24. Januar einstimmig für Faber ausgesprochen.

Die Neubesetzung wird erforderlich, da der bisherige Amtsinhaber Christian Knopf zum 15. Februar die Stadt Gaggenau verlässt und nach Karlsruhe zum Regierungspräsidium wechselt. Seinen Dienst tritt Faber voraussichtlich am 1. März an. Die Neuwahl ihres neuen Kommandanten verfolgten Dutzende von Wehrangehörigen im voll besetzten Bürgersaal.

Insgesamt fünf Bewerber

Auf die Stellenausschreibung waren nach Aussage von Oberbürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos) bei der Stadtverwaltung fünf Bewerbungen eingegangen. Mit drei Bewerbern wurden Vorstellungsgespräche geführt. Keiner der Bewerber erfüllte das Stellenprofil komplett, sagte der Oberbürgermeister, sodass es zur vollumfänglichen Wahrnehmung der Aufgaben einer umfangreichen Nachqualifizierung bedarf.

Eine erneute Ausschreibung der Stelle erschien der Verwaltung allerdings nur wenig Erfolg versprechend. Im Rahmen des Auswahlverfahrens entschied man sich in der Verwaltung, Nicolas Faber vorzuschlagen.

Seit acht Jahren bei der Stadt angestellt

Der 33-Jährige ist seit Januar 2016 bei der Stadt Gaggenau als hauptamtlicher Gerätewart tätig. Zum 1. August 2023 wurde er in den feuerwehrtechnischen Dienst übernommen. Faber hatte sich im Vorfeld der Besetzung bereiterklärt, sobald wie möglich an den erforderlichen Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen. Neben dem Deutschen Sportabzeichen in Silber und dem Rettungsschwimmerabzeichen in Bronze stehen auch Führungslehrgänge auf dem Programm.

Faber hatte im Rahmen seiner Vorstellung betont, dass mit der Wahl für ihn ein neuer Lebensabschnitt beginne und ein Traum in Erfüllung gehe. Bereits mit dem Eintritt in die Feuerwehr als Gerätewart habe er sein Hobby zum Beruf gemacht.

Dominik Stößer stellvertretender Kommandant

Während der Gemeinderatssitzung stimmte das Gremium auch der Wahl von Dominik Stößer zum zweiten stellvertretenden Kommandanten der Gesamtwehr zu. Stößer wurde bereits am 19. Januar während einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gewählt.