Nimmt sich ein Freudenstädter Hotel bald die Bühlerhöhe zum Vorbild?

Wandelt die Stadt Freudenstadt auf den Spuren der Ortenau-Gemeinde Bühlertal? Wandelt das Freudenstädter Hotel „Fritz“ auf den Spuren des ehemaligen Feudalhotels Bühlerhöhe?

Bühlertal und Bühlerhöhe beherbergten zur Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland die englische Nationalmannschaft, was dieser allerdings nicht allzu viel beim Kampf um den Titel half. Jetzt haben die Engländer schon wieder einen Blick auf den Schwarzwald geworfen, diesmal auf Freudenstadt und dort auf das neue Hotel „Fritz“.

Und das kam so: Freudenstadt und der „Fritz“ hatten sich bei der UEFA als Standort für das Basis Camp für eine der 24 teilnehmenden Mannschaften bei den Fußball-Europameisterschaften im Jahr 2024 beworben. Die Stadt war dabei in einen Katalog von 56 deutschen Städten gekommen, die als möglicher Standort für ein „Team Base Camp“ oder als Trainingslager zur Verfügung stehen.

Bereits die Aufnahme in den Katalog stellt für uns einen riesen Erfolg dar. Julian Osswald, Oberbürgermeister Freudenstadt

Allein dies hatte bei Oberbürgermeister Julian Osswald (CDU) helles Entzücken in stolzgeschwellter Brust hervorgerufen. „Bereits die Aufnahme in den Katalog stellt für uns einen riesen Erfolg dar“, freute sich Osswald. Die Nähe zu Stuttgart, wo vier EM-Spiele der Vorrunde ausgetragen werden, die vergangenes Jahr runderneuerten Sportanlagen um das Saam-Stadion und das Hotel „Fritz“, erst vor knapp drei Jahren eröffnet, hatten wohl den Ausschlag dazu gegeben.

Eine Delegation der „Three Lions“ aus England sahen sich das Hotel beim Besuch an

Jetzt kam es noch besser: Eine Delegation der „Three Lions“ aus England mit Vertretern des englischen Fußballverbandes und des DFB-Reisebüros sahen sich bei einem Besuch in Freudenstadt das Hotel, die Sportanlagen und die Stadt näher an. Dazu die Fußballschule und das Panoramabad mit der Saunalandschaft. Mit dabei waren Team-Managerin Ruth Corry, Steve Kemp, Physiotherapeut der englischen National-Elf, und deren Sicherheitsberater Steve Lewis. Sie nahmen sich wesentlich mehr Zeit für ihren Besuch als ursprünglich vorgesehen.

Ob die englische Nationalelf während der EM-Vorrunde ihr Basislager in Freudenstadt beziehen wird, ist reine Spekulation und verlangt noch viel Geduld. Die Qualifikationsrunde und die Auslosung der Gruppen für die Endrunde sind erst im nächsten Jahr. Und erst dabei stellt sich heraus, welche Teams ihre Gruppenspiele in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart austragen werden.

So hält es Osswald derweilen mit Franz Beckenbauer: „Schau’n mer mal.“ Immerhin als weiteres gutes Zeichen werte er die Anfrage der französischen Nationalmannschaft. Deren Besuchstermin sei bereits fest vereinbart.