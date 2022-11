Mit drei Container-Siedlungen will Gaggenau den Bedarf an Unterkünften für Flüchtlinge und Migranten decken. OB Florus erwartet Zustimmung vom Gemeinderat. Wo Containeranlagen geplant sind.

Zuerst sollen Container beim Traischbachstadion errichtet werden. Anschließend sollen auf dem Hartplatz in Ottenau zwischen Merkurschule und Pionierweg weitere Container-Siedlungen entstehen. Weiter geht es dann am Standort „Stadteingang West“ unmittelbar am Rotherma-Knoten der B462.

Unvoreingenommen habe die Verwaltung einen Kriterienkatalog erstellt, sagt Carmen Merkel vom städtischen Amt für Gesellschaft und Familie in Gaggenau. Nach diesem seien die drei bevorzugten Standorte und weitere sieben mögliche Plätze im Stadtgebiet herausgearbeitet worden.

Und welche sind das? Beim Traischbachstadion ist noch unklar, ob die Container auf dem Hartplatz errichtet werden oder im Sandplatzbereich weiter vorne, in der Nähe der Einfahrt.

Im Traischbachstadion liegen Leitungen für Wasser und Abwasser unter der Erde. Dadurch sei das Areal relativ schnell zu erschließen. Geplant sind für Anfang 2023 Container für 96 Menschen. Oberbürgermeister Christof Florus geht aber davon aus, dass sich die durchschnittliche Belegungszahl zwischen 80 und 84 einpendeln werde.

Wo weitere Container-Siedlungen entstehen könnten

Spätestens zum Anfang des zweiten Quartals 2023 sollte der Ottenauer Hartplatz erschlossen werden. Auch hier erwartet die Stadt keine größeren technischen Probleme. Der Hartplatz werde nicht mehr für den Spiel- oder Trainingsbetrieb der SV Ottenau gebraucht.

Das Areal sei groß genug, sodass es auch mit der Belegung durch Wohncontainer keine Beeinträchtigung des Sportunterrichts der benachbarten Merkurschule geben werde. Auch in Zukunft werde es auf dem Hartplatz-Areal noch Platz für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben geben.

Sowohl für das Traischbachstadion als auch für den Ottenauer Hartplatz rechnet die Stadtverwaltung mit Erschließungskosten von rund 300.000 Euro – also für das Herrichten der Fläche inklusive Leitungen für Strom, Wasser und Abwasser.

Kosten für Container liegen bei rund 1,4 Millionen Euro

Die Anschaffungskosten für die Container im Traischbachtal wurden zuletzt mit rund 1,4 Millionen Euro beziffert. Mindestens dieselbe Summe wird jeweils für die Container in Ottenau und Bad Rotenfels anfallen.

Komplizierter ist die Lage beim ehemaligen Freibad von Bad Rotenfels. Zum einen ist ein Teil der Fläche – insbesondere das abgebrannte, einstige Diskothek-Gebäude – in Privateigentum. Hinzu kommen Erfordernisse des Hochwasserschutzes. „Aber auch hier ist eine Erschließung ohne extrem hohe Kosten möglich“, versicherte Oberbürgermeister Christof Florus.

Zwar liege die geplante Ausweisung des Areals als Gewerbegebiet auf Eis – wegen des Hochwasserschutzes. Frühestens 2025 sei mit der Eröffnung eines Gewerbegebiets auf dem Freibad-Areal zu rechnen.

Aber die Errichtung einer Container-Siedlung sei bereits jetzt unter Einhaltung der Hochwasserschutzbestimmungen machbar. Die Erschließungskosten würden sich auf deutlich mehr als 300.000 Euro summieren.

Stadtverwaltung spricht derzeit mit mehreren Baufirmen

Die Stadtverwaltung sei bereits in Kontakt mit Baufirmen, damit die Erschließungsarbeiten möglichst rasch beginnen können. Florus erinnerte an den Zeitdruck, dem sich das Rathaus ausgesetzt sehe. So habe das Landratsamt Rastatt am letzten Tag vor den Sommerferien bekannt gegeben, dass die Stadt pro Monat 35 Migranten und Flüchtlinge aufzunehmen habe.

Die Stadt plane zwar den Bau von zwei Häusern für deren Unterbringung: an der Ecke Eckenerstraße und Lessingstraße gegenüber des Lidl und im Bruchwiesenweg. Diese würden aber erst Ende 2023, Anfang 2024 fertig. Somit führe an einer kurzfristigen Container-Lösung kein Weg vorbei.

Derzeit leben nach Angaben von Carmen Merkel rund 733 Migranten und Flüchtlinge in der Gesamtstadt. Darunter seien 372 Menschen aus der Ukraine. In dieser Zahl seien auch die Leute erfasst, die derzeit in Privatunterkünften wohnen.

Die geplante Container-Siedlung im Traischbachstadion war von der Führung des VFB Gaggenau hart kritisiert worden. Das Vorhaben gefährde den Spiel- und Trainingsbetrieb und letztlich die Existenz des Vereins, argumentierte der VFB.

Seit der Gemeinderatssitzung im Oktober, als der Grundsatzbeschluss für die Container-Lösung gefasst wurde, habe es ihm gegenüber keine Wortmeldungen mehr seitens des Vereins gegeben, sagte Oberbürgermeister Christof Florus.

Er hoffe, dass der VFB die Container-Siedlung auch „als eine Riesenchance“ begreife. Florus versicherte, dass die Stadtverwaltung keine der geplanten Siedlungen zu einem „verwahrlosten sozialen Brennpunkt“ werden lasse. Für die Gemeinschaftsunterkünfte werde es Heimleitung und Hausmeister geben.