Gaggenau-Freiolsheim will gegen Raser vorgehen

Die Stadt Gaggenau schafft ein mobiles Blitzgerät an. Ergänzend können Leergehäuse für stationäre Messungen aufgestellt werden. In Freiolsheim gibt es jetzt einen Standortvorschlag.

Der Ortschaftsrat Freiolsheim beschäftigte sich mit der Beschaffung eines mobilen Geschwindigkeitsmessgerätes und dem möglichen Standort. Zuvor schon hatte der Bau- und Umweltausschuss der Stadt im Mai über die Ersatzbeschaffung eines neuen mobilen Blitzgeräts beraten und die Verwaltung beauftragt, die erforderliche Ausschreibung auf den Weg zu bringen.

Die Ersatzbeschaffung wurde erforderlich, da das vorhandene Gerät keine verlässlichen Messungen in der Dämmerung und Nacht mehr erlaubte. Weiterhin bietet die neue Generation dank Akku-Versorgung eine größere Einsatzmöglichkeit für mobile Messungen. Ergänzend können Leergehäuse aufgestellt werden, sodass an ausgewählten Standorten auch stationäre Messungen durchgeführt werden können.

Tempo 30 im Ort soll durchgesetzt werden

Für die Aufstellung der Leergehäuse wurde unter anderem ein Standort in Freiolsheim vorgeschlagen, wobei Ortsvorsteher Ferdinand Schröder den Bereich der L613 am Ortseingang aus Fahrtrichtung Michelbach ansprach. „Wir wollen damit unmittelbar am Ortseingang die Geschwindigkeit auf die im Ortsbereich vorgeschriebenen 30 km/h drosseln“, betonte Schröder.

Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde auch der Bereich Rathaus/Kindergarten von Mitgliedern des Ortschaftsrats, aber auch von Bürgern, als möglicher Standort für ein Leergehäuse ins Gespräch gebracht. Es wurde zudem die Meinung vertreten, gleich mehrere Leergehäuse zu montieren. Aufgrund der Kosten sei dies aktuell nicht möglich, entgegnete der Ortsvorsteher. Zuletzt wurde sogar über drei Leergehäuse gesprochen. Mit einem Gerät könne man „nicht alles erschlagen“, war abschließend von anwesenden Bürgern zu hören.

Zustimmung für Vorschlag des Ortsvorstehers

Mehrheitlich stimmte der Ortschaftsrat dem Vorschlag „Ortseingang aus Fahrtrichtung Michelbach“ für ein Leergehäuse zu.

Ein Bürger aus der Schwarzwaldhochstraße (L613) kritisierte gegenüber dieser Redaktion, dass im Einmündungsbereich zur Schlossstraße ein Parkverbot eingeführt wurde. Wäre dies nicht erfolgt, könnte man dort weiterhin sein Auto abstellen und der Verkehr würde automatisch langsamer fließen.