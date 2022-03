Pilotprojekt gestartet

Die Wohnungsnot unter dem Dachvorsprung: Für Schwalben wird es eng in Ottenau

Auf Initiative des Nabu ist am Donnerstag in Ottenau ein Schwalben- und Mauersegler-Projekt gestartet worden. In Kooperation mit den Stadtwerken und der Familie Diebold wurde das erste Trafohaus mit Nisthilfen für Gebäudebrüter bestückt.