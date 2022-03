Otto Kraft hütet seit 14 Jahren die Selbacher Marienkapelle

Die Marienkapelle gehört zur Seelsorgeeinheit Gaggenau-Ottenau. In ihr wird unter anderem Mariä Himmelfahrt (15. August) gefeiert. Es gibt noch eine weitere Kapelle auf dem Selberg zwischen Selbach und Ottenau. Diese ist 1991 eingeweiht worden und wird ebenfalls ehrenamtlich gepflegt. Die Madonna, die sich in der Kapelle befindet, habe bereits lange vorher unter einer kleinen Überdachung gestanden, berichtet Martina Schwan. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderats. Die Kapelle werde von vielen Spaziergängern wahrgenommen und besucht. Ferner wird dort am 13. Mai und am 13. Oktober der Rosenkranz gebetet.

In der Seelsorgeeinheit Gaggenau gibt es laut Pfarrer Tobias Merz keine Waldkapelle. In Bad Rotenfels befindet sich die Sebastianuskapelle. Diese wird mittwochabends für Messen genutzt. In der Zwischenzeit wird sie nicht besucht.

In Oberweier gibt es nach Angaben der Kirchengemeinde Vorderes Murgtal keine Waldkapellen.