„Ich schreibe einfach gerne“, erklärt Julia Stößer. Als die Gruppe erfuhr, dass sie ein gemeinsames Stück entwickeln und vor allem zu Weihnachten auch aufführen sollte, bot sie sich sofort an, diesen Job zu übernehmen. Und die anderen? „Die haben das richtig süß aufgenommen.“

Mit ihrem künstlerischen Einsatz hat sie sich übrigens auch gleich eine Stelle in der Regie gesichert und tritt während der Aufführung nur in einer kleinen Nebenrolle in Erscheinung. „Ich bin die alte Oma, die Wirtin der Herberge.“

Auf den Leib geschrieben hat sie dem kleinen Ensemble die Rollen keineswegs. Julia hat einfach angefangen zu entwickeln, hat die klassische Weihnachtsgeschichte ein wenig abgewandelt, die Sprache vereinfacht und ein bisschen Neuzeit hineingebracht. Anders als in den vergangenen Jahren gelang es auf diese Weise, die Geschichte nicht in die Neuzeit zu transferieren. Vielmehr hat sie zwei Jugendliche auf eine historische Zeitreise geschickt.

Wie diese beiden von Schäfer, Schaf, Bettler, Engel und Co. begrüßt werden, zeigt sich am Heiligen Abend in der Markuskirche beim 15 Uhr-Gottesdienst. Obendrein legt das Ensemble damit beredt Zeugnis von gelungener Teamarbeit ab. Da werden flugs Kulissen geschoben, souffliert und beleuchtet. Das Mikro muss von Hand zu Hand gehen. Die Texte müssen sitzen und eine Zeitmaschine musste her. Die hat Julia noch eben gebastelt.

Gaggenauer Pfarrerin Nicola Friedrich ist begeistert vom neuen Krippenspiel

Die Mitspieler sind begeistert und gehen gemeinsam mit Nele und Louis auf die Reise in die Vergangenheit. „Das ist schon was ganz anderes“, findet Jana, dass besonders die zeitgenössische Sprache die Sache geschmeidig macht. Spaß macht es natürlich auch, findet Paul. „Vor allem wenn alles gut läuft.“ Ständiges Wiederholen oder Unterbrechungen, die mag er nicht so sehr. Jetzt aber läuft ohnehin längst der Countdown. „Die Eltern sind natürlich schon sehr gespannt.“

Julia wirkt dagegen völlig routiniert. Wie ihr Stück gespielt wird, das gefällt ihr übrigens sehr gut. Lampenfieber ist ihr fremd. Und Pfarrerin Nicola Friedrich war begeistert, insbesondere von dem Talent der Konfirmandin, die ihren Stoff zuallererst den Testlesern in der Familie zum Lesen gegeben hatte. Für Mama und Papa war das eine sehr positive Überraschung. „Meine Eltern hatten zuerst Bedenken, insbesondere meine Mutter“, berichtet die 13-Jährige schmunzelnd. Doch jetzt ist alles im Fluss. „Ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen des Publikums.“

Auch das Schreiben selbst ist für sie kein Neuland. Wie bereits eingangs erwähnt ist das eine ihrer großen Leidenschaften. „Ich habe schon mehrere Bücher geschrieben“, erzählt sie von Kurzgeschichten aber etwa auch von Fantasy-Romanen, die sie jeweils online zugänglich gemacht hat. Doch jetzt steht erstmal alles im Zeichen von Weihnachten, von Maria, Josef und dem Christkind sowie dem dazu passenden Krippenspiel.