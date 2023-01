Die evangelische Kirchengemeinde in Gaggenau will den Valentinstag zu dem machen, was er ist: ein Tag im Zeichen der Liebe. Was verbirgt sich dahinter?

„Segen für uns zwei“: So lautet am Valentinstag das Motto der evangelischen Kirche in Gaggenau. Um Verliebten einen schönen Tag zu bescheren, bieten die Gemeindepfarrer Nicola Friedrich und Alexander Kunick in der Markuskirche eine Segnung mit Orgelklängen an. Am Tag der Liebe soll niemand ausgeschlossen werden.

„Es gibt keine Bedingung, die man erfüllen muss, um an der Aktion teilnehmen zu dürfen“, sagt Pfarrer Kunick. „Paare jeglicher Art sind gerne eingeladen“.

Ob langjährig verheiratet, frisch verliebt oder ein Paar, das in einer Beziehungskrise steckt: Am Valentinstag sind alle Paare in der Markuskirche besonders willkommen. „Auch gleichgeschlechtliche Paare sind herzlich willkommen“, betont Kunick.

Anders als bei einer großen Hochzeitszeremonie soll die Aktion eher ein gemütliches Beisammensein sein. „Zu Beginn möchten wir gerne die Paare an der Kirchentür empfangen, um ein kurzes Kennenlerngespräch mit ihnen zu führen“, erklärt Kunick.

Nach der Segnung wird mit Schaumwein angestoßen

Danach steht der Einzug in die Kirche auf dem Programm – passend mit musikalischer Begleitung von Kantor Sukwon Lee. „Im Anschluss der Segnung wird dann noch gemeinsam mit einem Glas Sekt-Orange auf das Paar angestoßen“, fügt Pfarrerin Friedrich hinzu.

Ihr ist es wichtig, die Einladung offen auszurichten: „Die Schwelle soll möglichst niedrig sein.“ Deshalb haben Verliebte auch die Möglichkeit, spontan und ohne Vorankündigung vorbeizukommen. „Einfach nach Lust und Laune“, sagt Friedrich mit einem Lächeln im Gesicht.

Aus diesem Grund haben die beiden Pfarrer die Aktion in zwei Hälften gegliedert: Der Nachmittag von 15 bis 17 Uhr ist für angemeldete Pärchen vorgesehen. Zwischen 17 und 19 Uhr können dann interessierte Paare ohne Voranmeldung spontan vorbeischauen.

Idee zur Aktion wurde bei Fortbildung entwickelt

Die Idee für die Valentinstags-Segnung hat Friedrich aus einer Fortbildung mitgebracht: „Eine Kollegin hat die Aktion bereits in einer anderen Kirche getestet“, erklärt sie. „Dort kam es sehr gut an.“

Eine ebenso positive Resonanz erhofft sich auch Pfarrer Kunick für die Markuskirche: „Wenn die Aktion ein Erfolg wird, würden wir sie sehr gerne in den nächsten Jahren erneut anbieten.“ Er lasse sich aber auch gerne überraschen: „Vielleicht besucht uns ja auch eine Familie mit Kind.“

Der Aspekt der vielfältigen Liebe wird in einer weiteren Idee der Gemeinde aufgegriffen. Am 9. Februar um 19 Uhr – eine Woche vor dem Tag der Liebe – findet eine „besinnliche, erotische und zugleich ironische“ Veranstaltung im evangelischen Gemeindehaus statt: Annette Frick-Binder und Gerhard Stichling tragen gemeinsam Liebesgedichte- und Geschichten aus der Literatur vor. „Als kleinen Vorgeschmack auf die Valentinstags Aktion“, meint Friedrich. Sie ist sich sicher: „Es wird lustig und spritzig.“