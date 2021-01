Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) will zwei Bereiche der Deponie so überbauen, dass 650.000 Kubikmeter zusätzliches Nutzvolumen entstehen. Dabei erwägt er, einen Bereich für Ablagerungen zu reservieren, die per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) enthalten.

Bürger aus Oberweier und Umgebung stellen sich gegen beide Vorhaben. Zwischenzeitlich hat der AWB angekündigt, alternative Standorte für eine PFC-Deponie zu prüfen. Doch das ist nur ein Etappensieg für die Deponie-Gegner.

Unsere Redaktion hat nachgehakt: Was sagt der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt zu diesen Themen?