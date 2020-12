An der größten Baustelle im Murgtal, den Arbeiten für das mehrjährige Pilotprojekt „eWayBW“ an der B462, gibt es eine weitere Verzögerung. Es ist nicht die erste bei diesem Projekt.

An der größten Baustelle im Murgtal, den Arbeiten für das mehrjährige Pilotprojekt „eWayBW“ an der B462, gibt es eine weitere Verzögerung. Es geht laut Regierungspräsidium Karlsruhe um bautechnische Probleme bei der Befestigung der Oberleitungsmasten an den drei Pfeilern der Murgbrücke in Höhe Kuppenheim/Bischweier, und zwar in Fahrtrichtung Rastatt.

Weitere Informationen hierzu stellt die Behörde als Bauherr der Maßnahme nach umfänglicher Bewertung der Situation in Aussicht. Fakt ist: Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts in Höhe Kuppenheim/Bischweier wird noch auf sich warten lassen.

Diese Probleme zögern den Abschluss der vorbereitenden Arbeiten insgesamt hinaus. Deshalb „kann die ursprünglich geplante Fertigstellung Ende Februar 2021 voraussichtlich nicht eingehalten werden“, so das Regierungspräsidium weiter. Damit wackelt der Zeitplan insgesamt: Denn erst mit dem Abschluss aller vorbereitenden Arbeiten kann der Probebetrieb mit den Oberleitungs-Lkw beginnen.