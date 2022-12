Politische Schmierereien in der Gaggenauer Innenstadt - Polizei ermittelt

An drei Stellen sind in der Gaggenauer Innenstadt Graffiti-Schmierereien aufgetaucht. Bisher hat die Polizei keine Ahnung, wer dahinter stecken könnte. Die Betroffenen sind allerdings entsetzt.

Zwei Männer stehen kopfschüttelnd vor der Gaststätte „Zur Post“. Sie können nicht fassen, was sie auf der Fassade sehen: In blauen Lettern steht dort „Free Palestine“ und „Ihr Nazis!“. Und nicht nur dort. Auch auf den Rollläden des Josef-Treffs und der Seitenwand des Murgtalcenters prangen seit Dienstagmorgen ähnliche Botschaften.

Wer hinter der Aktion steckt, ist derzeit noch völlig offen. „Wir hatten in jüngerer Vergangenheit keine ähnlichen Fälle“, erklärt die Polizei Gaggenau auf Nachfrage dieser Redaktion. Mit Nazi-Schmierereien habe man häufiger zu tun – diese Art der Botschaft dagegen sei neu. Die Ermittlungen sind angelaufen.

Anti-israelische Schmierereien in Gaggenau

„Free Palestine“, zu deutsch „Befreit Palästina“, ist das Motto einer syrisch-palästinensischen Bewegung, die das Existenzrecht Israels nicht anerkennt und paramilitärisch maßgeblich in Syrien und dem Gazastreifen auftritt. Ob allerdings tatsächlich eine lokale Gruppierung für die Schmierereien verantwortlich ist, ist derzeit völlig unklar.

„Wir waren geschockt“, sagt Samira Basić. Sie arbeitet in der „Post“ und konnte nicht glauben, was sie am Vormittag zu Gesicht bekommen hat. „Das ist wirklich nicht schön.“ Schließlich gingen auch Eltern mit ihren Kindern an der Gaststätte vorbei, die wie die anderen Orte mitten in der Innenstadt liegt. „Und was kriegen die zu lesen? ,Nazi.’“

Das Post-Team hat seine eigene Theorie, wer die Fassade nachts vollgeschmiert haben könnte. „Wir vermuten, dass es Jugendliche waren, die wahrscheinlich nicht mal was mit den Inhalten zu tun haben“, sagt die Kellnerin aus der „Post“.

Immer wieder habe man mit der nächtlichen Zerstörungswut von Jugendlichen zu tun. Weniger schlimm sei die Aktion deshalb aber nicht. Denn neben dem Sachschaden gehe es auch um den Ruf der Gaststätte. „Da ist man ganz schnell das Nazilokal“, fürchtet Basić.

Da ist man ganz schnell das Nazilokal. Samira Basić, Mitarbeiterin der „Post“

Dabei sei genau das Gegenteil der Fall. „Wir haben unter unseren Stammgästen so viele Nationen“, betont Basić und zeigt auf einen Tisch, an dem mehrere Männer Karten spielen. „Das sind Serben, Kosovaren, Albaner, der ganze Balkan. Friedlich zusammen.“

An einem anderen Tisch sitzen drei weitere Stammgäste. Zwei von ihnen wohnen im Haus und sind entsetzt. „Ich fühle mich persönlich angegriffen“, sagt der eine.

Auch bei der Lebenshilfe, die den Josef-Treff betreibt, ist man empört, Ziel solcher Botschaften zu sein. Grundsätzlich sei jede Form von Sachbeschädigung und Gewalt gegen fremdes Eigentum zu verurteilen, erklärt Rupert Felder, Vorsitzender der Lebenshilfe, gegenüber der Redaktion.

„Gerade der Josef-Treff steht für eine offene, ausgestreckte Hand und symbolisiert Inklusion.“ Das Geld, das nun in die Reinigung des Kiosks gesteckt werden müsse, werde letztlich an anderer Stelle fehlen.