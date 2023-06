Schäuble wirbt in Gaggenau für Scholz’ Zeitenwende

Hautnah konnten die Gaggenauer den Rekord-Abgeordneten und CDU-Politiker am Donnerstagabend live erleben. Und was sie erlebten, begeisterte sie.

Wer Wolfgang Schäuble zuhört fühlt sich ein wenig wie bei Forrest Gump oder den Romanen von Jonas Jonasson, in denen die Hauptfiguren mehr oder weniger unbeabsichtigt von einem weltpolitischen Ereignis ins nächste stolpern. Mit dem kleinen Unterschied, dass Schäuble diesen Ereignissen nicht zufällig beigewohnt, sondern er sie meist aktiv mitgestaltet hat.

Und so, wie Forrest Gump zum Blockbuster und die Jonasson-Bücher zu Bestsellern geworden sind, ist Schäuble am Donnerstagabend ein Publikumsmagnet in Gaggenau.

Mit 150 Plätzen ist der veranstaltende Verein „Menschen für St. Laurentius“ ins Rennen gegangen, am Ende müssen aus den Seitenräumen weitere Stühle geholt werden. Trotzdem stehen einige wenige Besucher während der rund zwei Stunden langen Veranstaltung im Gemeindesaal von St. Josef.

Wir haben es nicht geglaubt. Wolfgang Schäuble

über Putins Absichten

Vom 17. Juni über den Bau der Mauer und ihren Fall 89 direkt zum Krieg in der Ukraine – gespickt mit allerlei Anekdoten und kleinen Abschweifungen, die jedoch am Ende alle wieder zum roten Faden zurückführen: Schäubles Botschaft, dass der russische Überfall ein langgehegtes Ziel Putins gewesen sei, aus dem dieser nie ein Geheimnis gemacht habe. „Putin will die alte Sowjetunion wiederherstellen und er hat es früh gesagt“, so Schäuble. „Doch wir haben es nicht geglaubt.“

Und deshalb richte sich dieser Krieg gegen den gesamten Westen und seine freiheitliche Ordnung. „Wenn Putin diesen Krieg gewinnt, dann ist klar, dass es nicht mehr aufhört“, sagt Schäuble, schaut ins Publikum und fügt an: „Von Berlin nach Frankfurt/Oder ist es nicht weiter als von Offenburg nach Gaggenau.“ Er, die graue Eminenz der CDU, werbe daher ganz klar für den Zeitenwende-Kurs des SPD-Kanzlers Olaf Scholz.

Sie sind älter? Oh. Sie sehen aber besser aus. Wolfgang Schäuble

zum Gaggenauer Ehrenbürger Heinz Goll

So bedrückend diese Botschaften sind, der Abend ist durchzogen von humorigen Momenten. Etwa, als der 80-Jährige mit Blick auf sein überwiegend grauhaariges Publikum im Saal bedauert, dass er „mal wieder der Älteste“ sei. Um von seinem Gastgeber Heinz Goll korrigiert zu werden, er sei älter. Schäuble erstaunt: „Sie sind älter? Oh. Sie sehen aber besser aus.“

Gaggenauer sind beeindruckt vom Überblick Schäubles

Und auch das stets ausfallende Mikrofon nimmt der geübte Redner auf die leichte Schulter und versetzt ihm immer mal wieder einen Stoß, damit es sich nicht abschaltet. „Das Mikro braucht alle fünf Minuten einen Schlag auf den Kopf“, sagt Schäuble grinsend. „Mir reicht das alle paar Monate.“ Eine Anspielung auf einen Sturz kurz zuvor am Grab seines Bruders Thomas auf dem Waldfriedhof, den er aber nicht an die große Glocke hängen will.

Es ist genau diese Zähigkeit, die die CDU-Stadträtin Rosalinde Balzer beeindruckt. Sie ist selbst gehandicapt. „Er war immer ein Vorbild für mich, weil er nie aufgegeben hat. Daher war klar, dass ich komme.“ Enttäuscht wurde am Ende niemand. Angeregt plaudernd verlassen die Besucher den Saal, nachdem sie Schäuble noch Fragen stellen konnten.

„Er erklärt die Politik, das ist glaubwürdig und authentisch, da hört man hin“, zeigt sich Wolfgang Brähler begeistert. Und auch die 18-Jährigen Freunde Julius Bierbrauer und Felix Weicht sind sicher: „Wir wollten eigentlich noch mit einem Kollegen kommen. Der hat auf jeden Fall was verpasst.“