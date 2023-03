Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntag in eine Polizeikontrolle geraten. Der Mann musste den Polizisten seinen Führerschein abgeben.

Ein 55-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmittag gegen 13.20 Uhr betrunken in eine Polizeikontrolle in Gaggenau geraten. Wie die Polizei mitteilte, stellten sie bei einem Alkoholtest einen Wert von 1,5 Promille fest.

Die Polizeibeamten stoppten den 55-Jährigen auf der Hirschstraße. Neben einer Blutprobe musste der Mann auch seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.