Betrunken bei Festnahme

Polizei Gaggenau ermittelt Tatverdächtigen nach Sexualdelikt

In Gaggenau hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen, der am Mittwochabend einer Frau gefolgt sein und sie sexuell belästigt haben soll. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Haftrichter am Donnerstag einen Haftbefehl.