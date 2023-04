Polizei im Murgtal setzt auf mehr Sicherheit im öffentlichen Raum

Brennende Autos und prügelnde Mädchen: Sie haben zum Jahreswechsel die Nachrichten dominiert. Und doch ist das Murgtal nach wie vor weit von Großstadtzuständen entfernt. Das betonte jetzt Gaggenaus Polizeirevierleiter Jens Vogel bei der Präsentation der Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2022: „Die Kriminalitätsbelastung ist nach wie vor gering.“

Diebstähle und Gewaltdelikte nehmen im Murgtal zu

Heile Welt herrscht aber auch im Murgtal nicht. Diebstähle, Körperverletzungen, häusliche Gewalt – sie alle sind in den acht Städten und Kommunen im Zuständigkeitsbereich – Gaggenau, Gernsbach, Kuppenheim, Bischweier, Muggensturm, Weisenbach, Loffenau und Forbach–, deutlich angestiegen.

Nach Corona ist wieder eine gewisse Normalität zurückgekehrt. Jens Vogel, Leiter des Polizeireviers Gaggenau

Überwiegend könne dies auf die Aufhebung der Coronamaßnahmen im vergangenen Jahr zurückgeführt werden, so Revierleiter Vogel. „Nach Corona ist wieder eine gewisse Normalität zurückgekehrt.“ Im Durchschnitt lägen die Zahlen im Vergleich zu den Jahren 2018 und 2019, also zur Vor-Corona-Zeit, noch leicht unter den damaligen Werten – dies allerdings nur im einstelligen oder kleinen zweistelligen Bereich.

Dennoch sei die öffentliche Wahrnehmung oft eine andere, wie Vogel einräumt. „Die Qualität hat sich verändert, weil viel mehr gefilmt und in den sozialen Medien geteilt wird.“ Während der Anstieg der sogenannten „Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum“ um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau auf 81 Fälle relativ gering ausfällt, ist die mutmaßlich gefährdete Sicherheit in eben diesem öffentlichen Raum für die Menschen ungleich wichtiger.

Die öffentliche Sicherheit ist im Murgtal ein großes Thema

Das weiß auch Vogel. „Das ist ein großes Thema, dem wir Rechnung tragen wollen“, sagt der Revierleiter. Um das Sicherheitsgefühl zu stärken, will die Polizei mehr Präsenz zeigen. Außerdem soll mit den Kommunen, Behörden und sozialen Einrichtungen die aufsuchende Jugendarbeit wieder verstärkt werden. Durch die gesteigerte Präsenz in Form von Fuß- und Autostreifen verspricht sich Vogel zudem auch einen Rückgang bei Diebstählen und Einbrüchen. Hier war insbesondere Muggensturm mit einer ganze Diebstahlserie in Firmengebäude aufgefallen.

Vor allem der Anstieg der häuslichen Gewalt bereitet Vogel Kopfschmerzen. 38 Fälle mehr gab es 2022 im Vergleich zum Vorjahr, beinahe eine Verdoppelung der Übergriffe (92,7 Prozent). „Das geht mir nahe“, so Vogel bei der Präsentation. Häufig handele es sich um dieselben Täter, die mehrfach auffällig werden. Um das Problem in den Griff zu bekommen, stehe das Revier im engen Austausch mit den Fachkollegen.

Präventionsaktion der Polizei Fünf Themen: Mit der Aktion „5 Themen - 5 Tage - 5 Wochen“ will das Polizeipräsidium Offenburg über Gefahren und Risiken im Alltag informieren und auch die Vorgehensweisen von Straftätern beleuchten. So sollen erreicht werden, dass sich die Menschen besser vor kriminellen Angriffen schützen können. Wann und wie? Vom 24. April bis zum 26. Mai gibt es immer nachmittags von 13 bis 16 Uhr die Möglichkeit, sich telefonisch an die Polizei zu wenden, um Präventionstipps zu erhalten. Jeder Wochentag steht dabei unter einem Schwerpunktthema. Die Themen: Montags beantwortet Sonja Hoffmann unter (0 72 22) 76 14 00 Fragen rund um „Anrufstraftaten - Telefonbetrug/Enkeltrick/Gewinnversprechen“. Dienstags gibt Ewald Wanyer unter (0 72 22) 76 14 05 Tipps rund um das Thema „Einbruchschutz - Nachrüstung von Fenster und Türen/Bauplanung“. Außerdem können auch kostenlose, sicherheitstechnische Beratungen der Polizei, bei ihnen zu Hause, vereinbart werden. Mittwochs geht es um „Sexualisierte und häusliche Gewalt/Stalking/Gewalt im öffentlichen Raum“. Tilo Meißner erteilt hier Auskunft unter (07 81) 21 45 31. Der Donnerstag steht unter dem Motto „Jugendkriminalität“. Ansprechpartner ist hier Tamara Mild unter (07 81) 21 45 12. Am Freitag steht Tanja Schmidt Anrufern rund um das Thema „Gefahren im digitalen Raum - Cybermobbing - Verbreitung verbotener Inhalte“ unter (0 72 22) 76 14 02 zur Verfügung. BNN

Gleichzeitig ist die Anzahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung zurückgegangen: Insgesamt lediglich um zwei Fälle von 85 im Jahr 2021 auf 83 im Jahr 2022. „Aber“, so betont Revierleiter Vogel, „vor allem beim sexuellen Missbrauch insbesondere von Kindern haben wir einen starken Rückgang.“ Hier sanken die Zahlen von 25 (2021) auf 11 Fälle (2022).

Aufklärungsquote im Murgtal liegt unter Landesschnitt

Zurückgegangen ist allerdings auch eine andere Zahl: die Aufklärungsquote. Während in Loffenau 75 Prozent der 32 dort verübten Straftaten aufgeklärt werden konnten, waren es in Kuppenheim und Muggensturm jeweils nur knapp über die Hälfte. Durchschnittlich liegt die Quote bei 57,2 Prozent bei einem Anstieg der Straftaten um insgesamt 1,1 Prozent (26 Fälle).

Damit widersetzt sich das Murgtal einem landesweiten Trend: In Baden-Württemberg nahmen die Straftaten um 13 Prozent ab, im gesamten Landkreis Rastatt sanken sie sogar um 25 Prozent.