Polizei sucht Fahrradeigentümer in Gaggenau

Am Samstag ist in der Josef-Vogt-Straße ein herrenloses Fahrrad aufgetaucht. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer.

Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind auf der Suche nach dem Eigentümer eines schwarzen Trekkingrads der Marke „MORRISON“. Wie die Beamten mitteilten, ist das Fahrrad am Samstag, 12. März, in der Josef-Vogt-Straße, unweit des Kindergartens in der Brahmsstraße, der in der Nacht auf Samstag das Ziel eines Einbruchs war, aufgefunden worden.

Ob das nun sichergestellte Fahrrad im Zusammenhang mit dem Einbruch steht ist unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei bittet um Hilfe

Der Eigentümer des Fahrrads oder wer Hinweise zu dessen Identität geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: (0 72 25) 9 88 7 - 0 bei den Beamten des Polizeireviers Gaggenau.