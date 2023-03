Polizei sucht nach vermissten Schwestern aus Gaggenau

Die Polizei sucht in Gaggenau nach zwei Schwestern. Sie sind seit dem 25. Februar nicht mehr nach Hause zurückgekehrt.

In Gaggenau werden derzeit zwei Schwestern vermisst. Wie die Polizei nun mitteilt, sind Letizia und Jelena P. seit dem 25. Februar nicht mehr nach Hause zurückgekehrt.

Die beiden 13- und 14-Jährigen standen zwischendurch in telefonischem Kontakt mit einem Erziehungsberechtigten, was zunächst auf eine Rückkehr hoffen ließ. Bis heute, so die Polizei, seien die Geschwister jedoch unbekannten Aufenthalts.

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Hinweise auf Straftaten im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Mädchen liegen den Ermittlern nicht vor.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nehmen alle Polizeidienststellen, vorzugsweise die Beamten des Kriminaldauerdienstes unter der Rufnummer 0781 21-2820 entgegen.