Polizeiwagen rutscht in Gaggenau in Leitplanke

Die Polizei vermeldet einen Unfall aus den eigenen Reihen. Schwierige Wetterverhältnisse sind der Grund dafür, dass ein Beamter in Gaggenau die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Ein Polizist hat am Sonntagabend in Gaggenau bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Dienstfahrzeug verloren. Nach Angaben der Polizei fuhr der Beamte bei einsetzendem Graupelschauer in eine langgezogene Linkskurve zwischen Amalienberg und Gaggenau-Mitte.

Dabei kam er ins Schleudern. Als er gegenlenken wollte, rutschte der Wagen in eine Leitplanke und blieb dort stehen.

Der Sachschaden liegt bei knapp 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.