Für den Einzelnen sind es nur Cent-Beträge, die am Ende auf der Abrechnung fehlen. Doch durch diesen Verzicht haben die Daimler-Mitarbeiter in der Region schon mehr als 11 Millionen Euro gesammelt.

Kleiner Beitrag – große Wirkung. So kann man das Projekt ProCent bezeichnen, das 2011 in der damaligen Daimler AG auf den Weg gebracht wurde. Ideengeber und Antreiber für das Projekt war der Gaggenauer Stefan Schwaab, der zu diesem Zeitpunkt stellvertretender Gesamtbetriebsratsvorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrates des Automobilunternehmers war.

Das Prinzip von ProCent ist einfach: freiwillig verzichten Beschäftigte auf ihre Cent-Beträge in der Entgeltabrechnung. Das Unternehmen verdoppelt die Beträge. Die Hälfte dieser Spendensumme wird für regionale Projekte und die andere Hälfte für überregionale/internationale Projekte ausgeschüttet.

In den ersten zehn Jahren bis Ende 2021 betrug die Gesamtspendensumme durch Pro Cent 11,5 Millionen Euro. „Ich bin stolz Initiator von ProCent zu sein und habe mich riesig gefreut, dass kurz vor meiner Pensionierung, die Thematik im Vorstand und der Arbeitnehmerschaft behandelt und ein Modell über das Projekt erarbeitet wurde“, sagt Schwaab.

ProCent als Nachfolger von „Ein Unimog für Afrika“

Die Idee von ProCent folgte dem sozialen Projekt „Ein Unimog für Afrika“, das 1986 ebenfalls Stefan Schwaab auf den Weg brachte. Damals wurde durch Spenden der Mercedes-Benz Belegschaft ein Unimog finanziert, der an die Hilfsorganisation Cap Anamur von Rupert Neudeck übergeben wurde. „Danach wollten wir ein nachhaltiges Programm mit sinnvollen Projekten auf den Weg bringen“, sagt Schwaab, „und dies ist uns mit Pro Cent letztlich auch gelungen.“

Michael Brecht, Vorsitzender des Gaggenauer Betriebsrates und Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates der Daimler Truck AG, betont, dass sich das Projekt ProCent, bei dem es sich um eine gemeinsame Initiative der Beschäftigten, der leitenden Führungskräfte und des Unternehmens handelt, zu einer Erfolgsstory entwickelt hat.

Bis zur Unternehmenstrennung wurden so rund 1.900 Projekte weltweit gefördert und umgesetzt. Alleine rund 60 Projekte wurden aus der Gaggenauer Benz-Belegschaft vorgeschlagen. Aber auch nach der Unternehmenstrennung geht die Erfolgsgeschichte weiter, betont Brecht. „Unser Ziel war es, dass in beiden Unternehmen, bei Mercedes-Benz als auch bei der Daimler Truck AG, Pro Cent fortgeführt wird. Das ist uns gelungen.“

ProCent unterstützt zwei Projekte in Gaggenau und der Region

Der ProCent-Koordinator und stellvertretender Betriebsrats-Vorsitzende in Gaggenau, Udo Roth, ergänzt gegenüber unserer Redaktion, dass man gemeinsam die Voraussetzungen für die Fortführung der Initiative geschaffen habe. „Mittlerweile läuft es hervorragend. Die ersten 14 Anträge wurden auf den Weg gebracht. “

Zwei davon sind aus Gaggenau und in der Region. So wurde der katholische Kindergarten St. Marien in Gaggenau bei der Umgestaltung des Außenbereiches mit der Anschaffung eines Spielturms unterstützt. Die Spende für die Anschaffung des Spielturms beläuft sich auf rund 5.800 Euro.

Die zweite Spende ging an das Technische Hilfswerk in Rastatt. Das THW Rastatt hat zusammen mit weiteren Sponsoren einen neuen Mannschaftstransportwagen beschafft. Das Besondere: das Fahrzeug wurde entsprechend umgebaut und eignet sich insbesondere für die Jugendarbeit und wird dort schwerpunktmäßig eingesetzt. Der Einreicher ist selbst ist beim THW aktiv und unterstützt in seiner Freizeit engagiert die Jugendarbeit beim THW.

ProCent ermöglicht Umbau an THW-Fahrzeug

Udo Roth: „Nicht erst seit der Flutkatastrophe von Ahrweiler wissen wir, wie wichtig Katastrophenschutz und -hilfe ist. Die ehrenamtliche Arbeit in diesem Bereich sehen wir mit größtem Respekt. Umso schöner ist es daher, wenn wir mit unserer Spende diejenigen unterstützen, die in diese Aufgabe hineinwachsen wollen.“

Mit über 16.000 Euro hat sich ProCent an der Anschaffung und dem Umbau des Fahrzeuges beteiligt. Michael Brecht: „Das war bisher die höchste Einzelsumme, die wir für ein Projekt ausgeschüttet haben.“ „Weitere Projekte sind im Rohr,“ berichtet Udo Roth. Das Förderspektrum von ProCent ist sehr breit und reicht von Senioren-, Kinder- und Jugend- und Behindertenhilfe über Natur- und Tierschutz bis hin zu karitativen Zwecken.

„Wir haben zahlreiche Anfragen, betont Udo Roth, die fast das gesamte Spektrum abdecken. Im ersten Quartal 2023 sollen einige ältere Anfragen zügig abgeschlossen werden. Neue sind in den letzten Wochen hinzugekommen. Roth: „Es geht weiter!“