Im Zuge des Quartierkonzepts für das Gebiet Dachgrub waren rund 80 Interessierte der Einladung zu einem Workshop mit dem Schwerpunkt „Gebäude und Energieversorgung“ in die Festhalle nach Bad Rotenfels gefolgt.

Malte Wolf und Steffen Molitor vom Lampertheimer Unternehmen EnergyEffizienz gingen zunächst auf die Ergebnisse einer kleinen Fragebogenaktion ein, die bei der Auftaktveranstaltung im November 2022 durchgeführt worden war.

Mehr Informationen zu E-Mobilität, Energieberatung und Fördermöglichkeiten von Sanierungen waren Themen, die bei den Teilnehmern dabei von besonderem Interesse gewesen zu sein schienen.

Eine anschließende große Fragebogenaktion, an der sich von den 434 Gebäudebesitzern des Quartiers 101 Hausbesitzer beteiligten, gab Aufschluss über die jeweiligen Gebäude, Sanierungsmaßnahmen und genutzten Heizungstypen.

So wurde ein Großteil der Häuser in diesem Gebiet zwischen 1970 und 1980 erbaut. In 75 Prozent der Gebäude werden mit Gas geheizt, 23 Prozent mit Öl. Malte Wolf gab danach einen Überblick über die bundesweite Situation in Sachen Energiewende, mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2045.

Biomasse-Heizungen sind nicht mehr gewünscht Malt Wolf, Unternehmenssprecher

Er informierte außerdem über das geplante Verbot von neuen, rein fossilen Erdgas- und Ölheizungen ab Januar 2024. Daran schloss sich eine Übersicht über nachhaltige Heizungstechnologien und Fördermöglichkeiten an.

Als verbleibende Möglichkeiten für neue Heizungen nannte er den Anschluss an ein Wärmenetz, was nur möglich ist, wenn ein solches Netz bereits vorhanden oder in Planung ist.

Die Option der Wärmepumpe bezeichnete er als zentrale Möglichkeit für eine Einzelgebäudebeheizung. Außerdem nannte er die Hybridheizung und die Stromdirektheizung in diesem Kontext. „Biomasse-Heizungen wie Pellets und Hackschnitzel sind politisch künftig nicht mehr gewünscht.“

Verschiedene Heiztechniken analysiert

Danach ging Malte Wolf auf die verschiedenen Heiztechnologien im Detail ein, angefangen beim Prinzip der Wärmepumpentechnik bis hin zur Biomasseheizung am Beispiel einer Pelletheizung, wobei hier neben Technik, Betrieb und Installation besonders auch auf Fördermöglichkeiten eingegangen wurde.

Diese können bis zu 20 Prozent betragen, jedoch nur in Kombination mit Solarthermie oder Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung, beziehungsweise Raumheizungsunterstützung.

Nach einem Abstecher zu den energetischen Sanierungsmöglichkeiten von Wänden, Fenstern, Dach- und Kellerbereichen, wandte sich der Vortrag den Themen Solarthermie- und Photovoltaik-Anlagen zu. Als erste thematische Annäherung an das Thema Solar empfahl Malte Wolf das neue Online-Solardachkataster.

Während ein Teil der Zuhörer nach diesem umfangreichen Vortrag den Heimweg antrat, nutzen andere die Gelegenheit, um den Austausch in einer der drei Workshop-Gruppen zu suchen. Außerdem waren die Teilnehmer aufgerufen, auf den Aushängen individuelle Interessensschwerpunkte mittels farbiger Punkte zu setzen.

Weiterer Workshop ist Ende Mai geplant

Wie geht es nun weiter? Für Ende Mai 2023 ist ein weiterer Workshop geplant, dann mit dem Schwerpunkt Klimaanpassung und Mobilität.

Nach den Sommerferien ist eine Abschlussveranstaltung und Präsentation der finalen Maßnahmen sowie Ergebnisse der Berechnungen und Gebäudesteckbriefe vorgesehen. Die genauen Termine dafür werden noch bekanntgegeben.