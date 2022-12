Radfahrer nach Sturz in Gaggenau leicht verletzt

Ein 39-jähriger Radfahrer ist auf einer nassen Fahrbahn in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Gaggenau zu Fall gekommen. Nach der Behandlung äußerte er, dass er zuvor Alkohol getrunken habe.

Ein 39-jähriger Radfahrer ist auf einer nassen Fahrbahn in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 2 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Gernsbach in Gaggenau zu Fall gekommen.

Zeugen verständigten aufgrund der Benommenheit des Radfahrers nach dem Unfall den Rettungsdienst, teilte die Polizei mit. Nach der medizinischen Behandlung äußerte der Mann, dass er zuvor Alkohol getrunken habe. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von weit über einem Promille.

Der Radfahrer muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.