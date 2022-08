Radfahrerin stürzt alkoholisiert in Gaggenau

Beim schieben ihres Fahrrads ist eine Frau am Montagabend in Gaggenau alleinbeteiligt gestürzt und hat sich Verletzungen zugezogen.

Eine alkoholisierte Radfahrerin ist am Montagabend alleinbeteiligt gestürzt und hat sich hierbei Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau rund zwei Promille.

Aufmerksame Zeugen alarmierten, gegen 22.30 Uhr, die Beamten des Polizeireviers Gaggenau. Höchstwahrscheinlich verletzte sich die Fahrradfahrerin beim Schieben ihres Rads, nach einem alleinbeteiligten Sturz in der Hauptstraße. Das Zweirad wurde an einer Laterne gesichert, während die Frau durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von etwa zwei Promille.