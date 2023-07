Wer gerne auf Konzerte geht, der muss ihnen in den vergangenen zwei Jahrzehnten in Baden begegnet sein: den sechs Musikern von Radioman. Nun ist die Band Geschichte – nach 22 Jahren.

„Zum letzten Gig ein letztes Highlight“, berichtet Schlagzeuger Matthias Eisele vom Volksbank-Betriebsfest in der Günter-Klotz-Anlage in Karlsruhe: „Viel Publikum, tolle Stimmung, super Atmosphäre, gut gespielt und rundum zufrieden.“

Aber warum hören sie dann auf? „Die Interessen haben sich ein Stück weit auseinanderentwickelt“, sagt der Michelbacher, „manch einer von uns möchte mehr machen, ein anderer will eher was anderes unternehmen.“

Eine Oldieband wollten wir nicht machen. Matthias Eisele

Schlagzeuger bei Radioman

In 22 Jahren hat sich auch die Popmusik gewandelt. 2001 war das Konzept, der Name lässt es vermuten: aktuelle Hits aus dem Radio. Aber: „Es gibt immer weniger Titel in der klassischen Besetzung zwei Gitarren, Bass, Drums. Ohne Keyboard kommst du fast nicht mehr durch in diesem Segment. Aber eine Oldieband wollten wir nicht machen.“

Gründungsmitglieder waren Constantin Juschus, Barny Hoffman, Günther Scheefer, Matthias Eisele, Rick Lucas. Carmelo Parello kam 2006 für Rick Lucas; ab 2007 war Tanja Schreitmüller dabei. Mehr als 150 Lieder hatte die Band im Repertoire; mehr als 260 Auftritte wurden absolviert.

Der große Aufwand rentiert sich nicht

Man muss schon viel Hingabe entwickeln, um das durchzustehen. Denn der Aufwand von vierstündigen Konzerten ist nicht unerheblich. Es ist ja nicht nur das Spielen allein: Anlage einladen, zum Spielort fahren, ausladen, aufbauen, Soundcheck. Nach dem Spielen Abbau, Einladen, Heimfahren, Ausladen.

Vom Üben gar nicht zu reden, „Schließlich will man Qualität abliefern“, betont Matthias Eisele. „Gerade als Instrumentalist muss man sich in Schwung halten.“ Und das bedeutet: Üben, üben, üben – „man hat ja auch einen Anspruch an sich selbst, das Bestmögliche zu bieten.“

Keine Gigs mehr in den Ferien

Ein Hobby neben Beruf und Familie: „Wir haben geheiratet, Kinder gekriegt. In den 20 Jahren sind elf Kinder in der Band auf die Welt gekommen“, sagt Matthias.

Und plötzlich fallen Schulferien als Auftrittstermine aus. Denn Urlaubsplanungen mit Kindern sind anders als ohne Kinder. „Entsprechend konnten wir viele Termine unterm Jahr nicht spielen. Aber wenn du nicht spielst, bist du als Band auch nicht im Gespräch.“

Radioman hat mit Ersatzmusikern gearbeitet. Unter anderem mit Marcus Heck, Simon Merkel, Maike Oberle, Vanessa Kugel, Marco Maier. Gerade an Fastnacht gab es so gute Auftritte. Aber gelohnt habe sich das nicht, auch nicht finanziell: „Da hast du im Vorfeld so viel Zeit investieren müssen.“

Im Laufe der Jahre hatten die Mitglieder andere Projekte am Start. Außer Sänger Günter Scheefer. Er ist ein engagierter Leichtathlet – ebenfalls ein zeitaufwendiges Hobby. So kam der letztlich die Einsicht: „22 Jahre waren eine schöne Zeit, das war gut so.“

Veranstalter nehmen lieber einen DJ

Nahezu sein halbes Leben hat ihn Radioman begleitet, bilanziert Eisele: „Ich bin jetzt 48 Jahre alt, mit 26 habe ich mit dieser Band begonnen.“ Zeitaufwand, Kosten, immer weniger Auftrittsmöglichkeiten: Die Veranstalter nehmen lieber DJs, die unterm Strich weniger kosten.

„Ich habe ja Verständnis, dass nach Corona gerade die Gastronomen nicht mehr groß in Vorleistung gehen“, sagt Matthias Eisele. Aber immer nur auf Hut spielen, das kann es nicht sein.

Walter Irion aus Bietigheim kennt beide Seiten. Er ist Musiker und Programmverantwortlicher zum Beispiel beim Kehler Messdi, Hoepfner Burgfest oder Volksfest Bietigheim. „Ich bin absoluter Verfechter von Livemusik“, sagt Irion, und er weiß: „Es gibt weniger Veranstalter als vor Corona, die mit Livemusik arbeiten.“ Denn viel Engagement ist damit verbunden. „Einen DJ holen ist leichter und eventuell preiswerter“, sagt Irion, „aber da ist die Auswahl an nicht so Guten größer als an Guten. Ein wirklich guter DJ ist eben auch nicht billig.“

Hinzu kommt das Sterben der Musikkneipen

Schon lange laufen die Planungen für Herbst und Winter. Aber gerade in kleineren Locations ist es schwierig geworden für Bands. Irion nennt ein weiteres Problem: „Die Zunahme von Hut-Konzerten ist kritisch zu beurteilen.“ Also von Auftritten, bei denen die Zuschauer keinen Eintritt zahlen, sondern nach Gutdünken Geld in einen Hut geben.

Irion: „Die Wertschätzung bleibt hier leider zu oft auf der Strecke.“ Auch die Organisation ist wichtig: „Wenn ich eine Band habe, die sich auf dem Klo umziehen muss, dann wirkt sich das auch auf das Konzert aus.“

Hinzu kommt das Sterben der Musikkneipen, ergänzt Matthias Eisele: „Früher gab es die Linde in Ottenau oder in Gernsbach den Strauss, das Färbertor, in Rastatt zum Beispiel das Niederbühler Thor. Das ist alles Geschichte.“

So wie Radioman.