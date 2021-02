Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet

Rastatter Grünen-Landtagsabgeordneter Thomas Hentschel will das Direktmandat verteidigen

Der Grünen-Abgeordnete Thomas Hentschel aus Gernsbach ist seit 2016 für den Wahlkreis Rastatt Mitglied des Landtags in Stuttgart. Bei der Wahl am 14. März will er das Direktmandat verteidigen. Im BNN-Gespräch nennt er seine politischen Schwerpunkte.