Acht Schülerinnen und Schüler der Realschule Gaggenau entführen die Zuschauer in „Die verflixte Hexenprüfung“ in eine magische Welt. Ein Besuch bei den Proben.

Die Spannung steigt in der Realschule Gaggenau, denn die Theater-AG steht kurz vor ihrem großen Auftritt. Unter der Leitung der Lehrerinnen Elisabeth Weigl und Elena Wunsch präsentieren die Schülerinnen und Schüler am Donnerstag, 29. Juni, das Stück „Die verflixte Hexenprüfung“ von Samira Rippegather auf der klag-Bühne in Gaggenau. Die finale Probe verspricht eine aufregende und magische Aufführung.

Insgesamt acht Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen sechs bis neun entführen die Zuschauer am Donnerstag in die magische Welt der Hexen. In der Komödie stehen drei Hexenmütter vor ihrer letzten Prüfung in der mystischen Walpurgisnacht.

Das erfolgreiche Bestehen dieser Prüfung ist von großer Bedeutung, da andernfalls erhebliche Konsequenzen für sie und ihre Töchter drohen. Aus Angst, ihre Macht im Hexenrat zu verlieren, versucht die Oberhexe mit allen Mitteln, die beiden wieder durchfallen zu lassen.

Gaggenauer Neuntklässlerinnen schlüpfen in die Rollen von Hexenmüttern

Laura Miletic und Clara Brensing schlüpfen für das Stück in die Rollen der beiden Hexenmütter. Die Neuntklässlerinnen sind erst seit diesem Jahr Mitglied in der Theater-AG. „Das wird meine erste Theateraufführung. Ich freue mich zwar sehr, bin aber schon auch etwas aufgeregt“, meint Clara. „Ich hoffe, dass wir durch die Probe noch mehr Sicherheit gewinnen können, damit am Donnerstag alles glatt läuft.“

Die Gruppe übt den Text des Theaterstücks bereits seit Dezember und trifft sich im zweiwöchigen Abstand zum gemeinsamen Durchsprechen. Die AG bereitet jedes Schuljahr eine Inszenierung vor, die sie kurz vor den Sommerferien aufführen. E

lisabeth Weigl und Elena Wunsch haben für diesen Sommer einen Text ausgewählt, der auch für jüngere Zuschauer geeignet ist: „Viele unsere Schauspieler sind in diesem Jahr in Klassenstufe sechs oder sieben. Das Stück sollte sehr kindgerecht sein, da viele ihrer Klassenkameraden zuschauen werden“, betont Wunsch.

Julia Reder geht in die sechste Klasse der Gaggenauer Realschule und ist eine der jüngsten Darstellerinnen in „Die verflixte Hexenprüfung“. „Ich spiele im Stück die schwarze Katze“, erzählt Julia. Sie ist der Theatergruppe erst im März beigetreten. „Ein anderer Schüler ist umgezogen, daher bin ich spontan für die Rolle eingesprungen“, erklärt sie.

Nervosität vor dem großen Auftritt auf der klag-Bühne

Die längste Schauspielerfahrung bringt der Neuntklässler Mats Hürst mit, der für das Stück die böse Oberhexe verkörpert. Er ist bereits seit drei Jahren in der Theatergruppe und hat bei zwei Aufführungen mitgespielt. Nervös ist Mats vor seinem dritten Auftritt dennoch: „Natürlich bin ich aufgeregt, an das Gefühl auf der Bühne zu stehen gewöhnt man sich nicht wirklich. Aber davon bekommen die Zuschauer natürlich nichts mit“, meint der Neuntklässler.

Die Schülerinnen und Schüler sind am kommenden Donnerstag ab 20 Uhr auf der klag-Bühne in Gaggenau zu sehen. Der Einlass beginnt bereits ab 18.30 Uhr. Die Gruppe freut sich auf zahlreiche Besucher, die gemeinsam mit ihnen in die magische Hexenwelt eintauchen.