Ein Mann schlägt 1517 ein Papier mit 95 Thesen an eine Holztür. Eine Frau verliert ihren Glauben an ein Leben nach dem Tod, aber nicht ihre Liebe zu Gott. Der eine heißt Martin Luther. Die andere Therese von Lisieux. Wichtig sind beide auch heute noch, sagen der evangelische Pfarrer Florian Lampadius aus Loffenau und der katholische Pfarrer Tobias Merz aus Gaggenau.

Florian Lampadius

Nein, überhaupt nicht. Schließlich habe ich da einen Tag frei. Meist fällt Allerheiligen ja sowieso in die Herbstferien. Und wenn der Reformationstag nicht zufällig an einem Wochenende liegt, feiern wir das Reformationsfest einfach am Sonntag danach. Es ist nicht mal ganz sicher, ob Luther wirklich am 31. Oktober seine Thesen an die Kirchentür in Wittenberg angeschlagen hat.